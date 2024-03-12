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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات جيدة من بنك أبوظبي الأول لتعزيز حلول المدفوعات في مصر

صدى البلد

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن اتفاقية شراكة استراتيجية مع  أحد أكبر شركات التمويل الاستهلاكي، وذلك بهدف تحسين عمليات جمع المدفوعات للشركة  مما يساهم في توسع خدمات بنك أبوظبي الأول مصر في السوق المصرية.


في هذا السياق، قال شميس فخري رئيس الابتكار وإدارة قبول المدفوعات الالكترونية ببنك أبوظبي الأول مصر: نمكن الأعمال وأصحاب التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نمو مستدام

 

 وهذه الشراكة الاستراتيجية ليست معنية بمجرد تلبية احتياجات سوق التجارة الإلكترونية وحسب، بل تساهم أيضًا في تعزيز المزايا التنافسية لكلينا بما يدعم توفير أحدث خدمات وحلول الدفع."


ومن جانبه، قال أحمد أسامة  العضو المنتدب لشركة التمويل: "متحمسون للفرص التي ستمنحنا إياها هذه الشراكة، . وسينعكس هذا التعاون مع بنك أبوظبي الأول مصر على تسهيل معاملات الدفع وكذا جمع الأقساط الشهرية من العملاء، علاوة على ضمان تجربة دفع أكثر سهولة ويسر."

 


 

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