رئيس وزراء أفريقيا الوسطى: نناقش مع روسيا إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية

قال رئيس وزراء جمهورية إفريقيا الوسطى فيليكس مولوا، إن المناقشات حول إقامة قاعدة عسكرية روسية على أراضي جمهورية إفريقيا الوسطى مستمرة.

وأوضح رئيس وزراء جمهورية إفريقيا الوسطى "المناقشات مستمرة وعلى أية حال، النية موجودة، وقد تم التعبير عنها وبالتأكيد، المناقشات مستمرة من أجل التوصل إلى الموقف الذي ترغب جمهورية أفريقيا الوسطى في التوصل إليه في تبادلاتنا"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال السفير الروسي في بانغي ألكسندر بيكانتوف في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية إن ظهور قاعدة عسكرية روسية على أراضي جمهورية أفريقيا الوسطى من شأنه أن يساعد في تعزيز الأمن في البلاد.

وأشار بيكانتوف إلى أن المفاوضات بشأن إنشاء القاعدة تجري حاليا من قبل وزارتي الدفاع في البلدين.