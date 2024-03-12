بعد واقعة اللاعب أحمد رفعت.. طبيب قلب بكفر الشيخ يوجه رسالة مهمة

وجه الدكتور محمد صالح، إخصائي القلب وقسطرة الشرايين بمستشفى كفرالشيخ العام، رسالة مهمة عقب تعرض اللاعب أحمد رفعت، صانع ألعاب نادي مودرن فيوتشر لأزمة قلبية مفاجئة أثناء مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري.

وقال «صالح»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أحمد رفعت وصل المستشفى بعد الـ cardiac arrest يعني توقف في عضلة القلب في الملعب وتم إنعاشه بصدمات كهربائية والقلب استجاب مبدئياً، فاللهم شفاءً لا يغادر سقماً.

وتابع: «أعتقد آن الأوان ودعوة عامة مجتمعية لتعميم وجود أجهزة الصدمات الكهربية بكل الملاعب وكل الأماكن العامة والمدارس وكل الهيئات الحكومية والمؤسسات وتدريب الأفراد المؤهلين على استعماله مثلها مثل طفايات الحريق، لأن توقف القلب محتاج صدمات فورية وإلا بعد دقائق سيصل الشخص الى المستشفى جثة هامدة».

د محمد صالح

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أجرى عدة اتصالات؛ للاطمئنان على حالة لاعب نادي فيوتشر أحمد رفعت، بعد تعرضه لحالة إغماء، وأزمة قلبية كما شخصها الأطباء، وذلك أثناء مباراة فيوتشر والاتحاد بالدوري الممتاز.

ووجه الوزير اللجنة الطبية العليا للرياضيين بمتابعة الحالة الصحية بشكل مستمر ودقيق، والاطمئنان على رفعت، والتأكيد على توفير أي مساعدات أو تسهيلات يحتاجها اللاعب.

وأشارت آخر الأنباء إلى تحسن نسبي لحالة أحمد رفعت وتم حجزه في غرفة الإفاقة بعد إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لحالته.