تعليق أحمد حسن على مواجهة الأهلي وسيمبا بأبطال أفريقيا

أسفرت قرعة الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا عن مواجهة الأهلى لفريق سيمبا التنزانى فى دور ربع النهائى، والتى أقيمت بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي متمرس في دوري أبطال أفريقيا وفي أسوأ الحالات يعرف كيف يفوز بها والطريق جيد وبعيد عن صندوانز الأقوى في أفريقيا الذي نستمتع بأدائه وفوز الأهلي الأخير بكأس مصر يجعله في معنويات عالية"

يذكر أن الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.