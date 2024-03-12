مزايا بالجملة للعمالة غير المنتظمة بأمر القانون.. اعرف كيفية الحصول عليها

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن المزايا التي كفلها قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، للعمالة الغير منتظمة فيما يلى:

مزايا العمالة غير المنتظمة في القانون

وفى هذا الصدد، يشترط على الشخص الراغب فى التأمين على نفسه من فئة العمالة غير المنتظمة، التقدم بنموذج رقم 1 إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه، مرفقا به المستندات التالية:

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.



- صورة شهادة الميلاد المميكنة.



- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.



- صحيفة البيانات الأساسية، وفقا للنموذج رقم (3) المرفق هنا في حالة وجود مدد سابقة.



- صورة بطاقة الرقم القومي.



- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة.



- بيان بمدى استحقاق المؤمن عليه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق هنا.



- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.



- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.





ووفقا للقانون، فإن فئات القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة، تشمل ما يلي:



- محفظو القرآن الكريم والمقرئين.



- خدم المنازل ومن فى حكمهم.



- عمال التراحيل.



- العاملون المؤقتون في الزراعة، سواء في الحقول والبساتين.



- العاملون فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة والدواجن.



- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.



- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.



- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.



- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة.



- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان، سواء ملاكا أو مستأجرين بالأجرة.

