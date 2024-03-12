غادة والي تناقش مع "عطاف" مكافحة المخدرات في الجزائر

ناقشت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، غادة والي، مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء مكافحة المخدرات في الجزائر.

وأفاد بيان وزارة الخارجية الجزائرية بأن المحادثات تركزت حول علاقات التعاون بين الجزائر وهذه الهيئة الأممية، حيث أعرب الطرفان عن ارتياحهما أمام وتيرة تجسيد برامج التعاون المعتمدة. وأوضح بيان الخارجية الجزائرية أن الجانبين تطرقا إلى جهود الجزائر من أجل مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتصدي لظاهرة تهريب المخدرات والاتجار بها في المنطقة، وأكدا على ضرورة إدراج هذه الأولوية في صلب اهتمامات مختلف الشراكات متعددة الأطراف، وبالخصوص الشراكة الإفريقية-الأوروبية.

ومن جانب آخر، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التطورات المتعلقة بمسار إعداد اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، وآفاق اختتام هذا المسار منتصف العام الجاري.