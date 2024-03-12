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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة العريش تشارك في ملتقى "مبدعون باختلاف" للمبادرات الطلابية

صدى البلد

شاركت جامعة العريش في الملتقى القمِّيّ للمبادراتِ الطُّلابيَّة بالجامعاتِ والمعاهد المصريَّة (دمج الطُّلَّاب من ذوي القُدرات الفائقةِ والطُّلَّابِ الأسوياء - مبدعون باختلاف 3)، الذي أُقِيمَ في معهد إعدادِ القادَةِ بحُلوَان تحت رعاية وزير التَّعليم العالي والبحث العلميّ الدّكتور محمد أيمن عاشور، ومستشار وزير التَّعليم العالي للأنشطة الطُّلابيَّة ومدير معهد إعدادِ القادةِ الدُّكتور كريم حسن همَّام، والدُّكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش. 


وأوضح الدمرداش - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - أنَّ الجامعَةَ شاركتْ في الملتقَى بالعديدِ منَ المبادرَاتِ الطُّلَّابيَّةِ عن الصِّحَّةِ والبيئةِ السِّيناويَّةِ وتهدف إلى توعية الطُّلَّاب حول أهميَّةِ الحِفاظِ على البيئة السِّيناويَّة وتأثيرها على الصِّحَّة العامَّة، وكذلك بالنَّشاط الطُّلَّابيّ "نقدِرُ نُغَيّرُ.. أَنتَ أَقْوَى منَ المُخَدَّراتِ"، وتهدف إلى توعيةِ الطلَّاب حولَ ضرورةِ الابتعادِ عنِ المخدَّرات وتأثيرِها السَّلبيّ على الفردِ والمُجتمعِ.


وأعربَ عن سعادتهِ بمشاركةِ الجامعة في هذا الملتقَى المُهِمّ؛ مضيفا أن مشاركة جامعتنا في هذا الملتقى تعكس التزامنا بتطويرِ قدراتِ طلَّابنا، وتمكينهم من المشاركة الفعَّالة في المجتمعِ، وتحقيق التَّغيير الإيجابيَّ .


تجدر الإشارة إلى أن مشاركة جامعة العريش تعكس في هذا الملتقى التزامها بتطوير وتمكين الطلاب، وتعزز دور الجامعة في تشجيع الابتكار والإبداع وتعزيز الوعي في المجتمع وتعكس المبادرات المشاركة تركيز الجامعة على القضايا البيئية والصحية والاجتماعية، وتعزز دور الطلاب في تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع، وتساهم في بناء شبكة قوية من الطلاب المبدعين والمبادرين في مصر، وتعزيز دورهم في تطوير المجتمع وتحقيق التغيير الإيجابي .

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