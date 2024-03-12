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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

لو شاب يعرف بنت ويشجعها على الصلاة هل هذا حلال؟.. رد حاسم من علي جمعة

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

وجه أحد الشباب سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، يقول فيه (لو واحد يعرف بنت وبيشجعها على الصلاة والطاعة بس مش مرتبطين رسمي هل ده شئ حلال؟).

وقال علي جمعة، في برنامجه اليومي الرمضاني "نور الدين"، إن المجتمع كله يتحدث مع بعضه، منوها بأن كلمة علاقة في اللغة معناها، وجود لقاءات وبسمات وتلامس جسدي وتقبيل بين الطرفين.

وأشار علي جمعة، إلى أنه إذا كان هناك نية خبيثة مبيتة من أحد الطرفين فهذا الأمر حرام، أما التعامل العلني بين الشباب فلا حرج فيه، كأن يتبادل الطرفان الكتب الدراسية، أو الحديث عن الأمور الأسرية بينهما.

وأوضح، أن كل هذا الأمر حدث قديما حتى في أيام الصحابة ويحدث على مر التاريخ، منوها بأنه لابد أن يتوفر العفاف في هذا الأمر.

وأضاف، أنه لا حرج شرعا من الشاب الذي يحب فتاة ويتحدث معها بدافع الزواج منها في المستقبل متعففا في طريقة تعامله معها بدون ارتكاب محرمات.
 

علي جمعة الأزهر الصلاة بنت

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