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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1003 حالات في قافلة طبية مجانية بالقليوبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية توقيع الكشف الطبي على 1003 مواطنين مجانا خلال القافلة الطبية المجانية بقرية جمجرة الجديدة مركز بنها، والتي جرى تنفيذها على مدار يومين.


وشملت القافلة مختلف التخصصات بالإضافة إلى تقديم خدمات المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض الضغط والسكر وعن الأمراض المزمنة.


وأشار وكيل  وزارة الصحة إلى انتشار الفرق الطبية الخارجية من مديرية الصحة لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للمواطنين من أمام المساجد بعد صلاة التراويح.


و قدم طاقم  الأطباء والتمريض خدمات 100 مليون صحة، دعم صحة المرأة، الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، الاكتشاف المبكر وعلاج السمع. صحة الأم والجنين، متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.


وأضاف أن المبادرات الرئاسية الصحية عبارة عن 10 مبادرات استهدفت القطاع الصحي ، مضيفا أن النجاح الذي حققته المبادرات الصحية ولعل أبرزها القضاء على فيروس سي بتكاتف من كافة الوزارات واستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي في هذه المنظومة.

القليوبية وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة بنها جمجرة الجديدة

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