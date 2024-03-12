بعد ضمه لمنتخب مصر.. حسام حسن يكشف عن رأيه في نجم الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر، مفاجأة بشأن انضمام محمد مجدي "أفشة"، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمنتخب مصر.

وقال سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية "خرجت الكثير من الأقاويل التي قالت إن أفشة لو لم يتألق في مباراة الأهلي والزمالك، كان حسام حسن لن يضمه لمنتخب مصر".

وتابع: "كنت متواجد رفقة حسام حسن، في السعودية وعملنا عمرة وجلست معاه 48 ساعة حتى يوم الجمعة الماضي، وكان هناك حديث في أمور فنية ومستوى بعض اللاعبين، عندما سألته على حراس المرمى كان يشيد بـ المهدي سليمان، ولكنه لم يبلغني بانضمامه للمنتخب".

وأضاف: "عندما قمت بسؤاله عن مصير أفشة وحسين الشحات وكهربا وإمام عاشور، من الانضمام للمنتخب قال لي "لو اشتغلت مع أفشة، هيطلع حاجة أفضل من كده بكتير، وأنا على قناعة تامة بيه".

وواصل: "حسام حسن، يمتلك قناعة تامة أن أفشة، لاعب كويس، وليس مباراة الأهلي والزمالك، السبب في انضمامه للمنتخب".