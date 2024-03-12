عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

40 طن مواد غذائية.. ملك المغرب يطلق عملية إنسانية لإغاثة غزة والقدس

عاهل المغرب الملك
عاهل المغرب الملك محمد السادس

أعلنت وزارة الخارجية المغربية اليوم الثلاثاء، أن عاهل المغرب الملك محمد السادس أصدر أوامره بإطلاق عملية إنسانية لإغاثة أهالي غزة والقدس.

 

وأوضحت الخارجية المغربية في بيان لها أن هذه المساعدة، التي تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، تأتي للتخفيف من معاناة الفلسطينيين، لا سيما الفئات الأكثر تضررا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

 

وأضافت الخارجية المغربية أن المساعدة، تتكون من أكثر من 40 طنا من المواد الغذائية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى المساعدة المؤسساتية، التي سيتم تقديمها على الخصوص عبر مؤسسة محمد الخامس للتضامن، فقد تكفل العاهل المغربي من ماله الخاص بجزء كبير من المساعدة المقدمة، لا سيما تلك الموجهة للرضع والأطفال الصغار.

 

وتابعت أنه منذ بدء العدوان منذ أكثر من خمسة أشهر، يعد المغرب أول بلد يقوم بنقل مساعدته الإنسانية عبر هذا الطريق البري غير المسبوق، وإيصالها مباشرة إلى السكان المستفيدين.

 

من جهة أخرى، أصدر الملك محمد السادس تعليماته لوكالة بيت مال القدس، لتقديم مساعدة غذائية لسكان المدينة المقدسة، تشمل توزيع 2000 سلة غذائية تستفيد منها 2000 أسرة مقدسية، وتقديم 1000 وجبة يوميا للمواطنين الفلسطينيين بالمدينة، كما تشمل المساعدة إقامة غرفة لتنسيق الطوارئ بمستشفى القدس.

 

وأكد البيان أن هذه العملية الإنسانية الكبرى تأتي لتأكيد الالتزام الفعلي والاهتمام الدائم للملك محمد السادس بالقضية الفلسطينية.

المواد الغذائية عملية إنسانية لإغاثة غزة والقدس ملك المغرب وزارة الخارجية المغربية الملك محمد السادس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

زكاة الفطر 2024 قيمتها ووقتها ولمن تعطى..اثنان لا تجب عليهما

الكشف عن عقوبة شيكابالا بعد إشارته لجماهير الأهلي

تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

قناة السويس: 5000 دولار رسومًا إضافية على السفن الرافضة لخدمات الرباط.. مستند

السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني.. ويؤكد على الحقوق المشروعة في الدولة المستقلة

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

ترشيحاتنا

متابعة حثيثة من البابا تواضروس لحادث استشهاد ثلاثة رهبان في جنوب إفريقيا|صور

وقع من طوله في الملعب.. جمال شعبان يكشف تفاصيل مرض أحمد رفعت

مسلسل المداح الحلقة 3.. حمادة هلال يدخل سراديب الموت

بهجة تشرح القلب.. أجواء صلاتي العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص

مدير الـ CIA: هناك أمل للوصول إلى اتفاق بغزة ولكنها عملية صعبة

تامر حبيب: خضت الكثير من التجارب.. والحياة مسرح كبير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة| حكم استخدام المضمضة والبخاخة للصائم.. الأفتاء تجيب

انطلاق آودي RS5 كوبيه وRS Q3 Sportsback في السوق المصري .. صور

جوري بكر تبهر متابعيها بإطلالة شتوية|شاهد

مشروب رمضاني يعالج الجسم كله حتى البشرة

فيديو

من 13 إلى 17 مارس .. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب

هربت من المخدرات وبدأت أهتم بشغلي.. تصريحات جريئة لـ أحمد الفيشاوي

بسبب عمرو يوسف.. منى عبدالوهاب تحرج أحمد الفيشاوي بعد انسحابه من "ولاد رزق"

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية جوا فوق شمال غزة| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ