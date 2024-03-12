40 طن مواد غذائية.. ملك المغرب يطلق عملية إنسانية لإغاثة غزة والقدس

أعلنت وزارة الخارجية المغربية اليوم الثلاثاء، أن عاهل المغرب الملك محمد السادس أصدر أوامره بإطلاق عملية إنسانية لإغاثة أهالي غزة والقدس.

وأوضحت الخارجية المغربية في بيان لها أن هذه المساعدة، التي تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، تأتي للتخفيف من معاناة الفلسطينيين، لا سيما الفئات الأكثر تضررا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت الخارجية المغربية أن المساعدة، تتكون من أكثر من 40 طنا من المواد الغذائية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى المساعدة المؤسساتية، التي سيتم تقديمها على الخصوص عبر مؤسسة محمد الخامس للتضامن، فقد تكفل العاهل المغربي من ماله الخاص بجزء كبير من المساعدة المقدمة، لا سيما تلك الموجهة للرضع والأطفال الصغار.

وتابعت أنه منذ بدء العدوان منذ أكثر من خمسة أشهر، يعد المغرب أول بلد يقوم بنقل مساعدته الإنسانية عبر هذا الطريق البري غير المسبوق، وإيصالها مباشرة إلى السكان المستفيدين.

من جهة أخرى، أصدر الملك محمد السادس تعليماته لوكالة بيت مال القدس، لتقديم مساعدة غذائية لسكان المدينة المقدسة، تشمل توزيع 2000 سلة غذائية تستفيد منها 2000 أسرة مقدسية، وتقديم 1000 وجبة يوميا للمواطنين الفلسطينيين بالمدينة، كما تشمل المساعدة إقامة غرفة لتنسيق الطوارئ بمستشفى القدس.

وأكد البيان أن هذه العملية الإنسانية الكبرى تأتي لتأكيد الالتزام الفعلي والاهتمام الدائم للملك محمد السادس بالقضية الفلسطينية.