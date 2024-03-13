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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل الكسب الحرام واحتكار السلع يبطل الصيام؟ المفتي يرد

مفتي الجمهورية في
مفتي الجمهورية في حوار مع موقع صدى البلد

أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال يقول (هل الكسب الحرام من التجار الذين يحتكرون السلع الآن يؤثر على صحة صيامهم؟

وقال مفتي الجمهورية، في حوار لصدى البلد، إن الاحتكار حرام شرعًا وهو من الكبائر التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال عن المحتكر: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ»، وحينما تأتي كلمة خاطئ ومعلون في النص الشرعي يكون لها دلالة معينة معناها أنه لا لعنة إلا على أمر محرم.

وأضاف مفتي الجمهورية، أن من يحتكر سلعا بعينها بقصد تعطيش الأسواق بالصيغة الاقتصادية التي تؤثر على حياة الناس، ثم ينتظر ويرفع الأسعار، فإنّ هذا الأمر يعود بآثاره على المواطن الذي يعجز عن مواجهة ذلك.

أما عن صيام المحتكر فمسألة صحة الصيام أمر وقبول الصيام والثواب عليه أمر أخر لأن كل عبادة من العبادات المفروضة لها أركانها وشروطها الخاصة بها، ولا تَعَلُّق لهذه الأركان والشروط بأداء العبادات الأخرى، فإن أدَّاها المسلم على الوجه الصحيح مع تركه لغيرها من العبادات أو لو ارتكب إثمًا أخر فقد أجزأه ذلك وبرئت ذمتُه من جهتـها، ولكنه يأثم لتركه أداء العبـادات الأخرى، أو ارتكاب المحرمات.

مفتي الجمهورية في حوار مع موقع صدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار مع موقع صدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار مع موقع صدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار مع موقع صدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار مع موقع صدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار مع موقع صدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار مع موقع صدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار مع موقع صدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار مع موقع صدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار مع موقع صدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار مع موقع صدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار مع موقع صدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار مع موقع صدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار مع موقع صدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار مع موقع صدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار مع موقع صدى البلد
مفتى الجمهورية الكسب الحرام التجار الاحتكار

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