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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

لم يسترد الوعي بشكل كامل|تقرير طبي يكشف تطورات الحالة الصحية لنجم منتخب مصر

أحمد رفعت نجم منتخب
أحمد رفعت نجم منتخب مصر ونادي فيوتشر

أكدت إدارة المستشفي الذي يرقد بها اللاعب أحمد رفعت لاعب فريق "مودرن فيوتشر" ومنتخب مصر، أن حالة اللاعب أفضل بالنسبة لضغط الدم ولكنه لم يسترد الوعي بشكل كامل وأن إدارة المستشفى والطاقم الطبي يقدمون أقصى ما يمكن تقديمه من الخدمة الطبية للاعب.
جاء ذلك في بيان للمستشفي، اليوم الثلاثاء، للكشف عن تطورات حالة اللاعب بعد سقوطه فاقداً للوعي أثناء مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري أمس على ملعب استاد الإسكندرية.
وذكر المستشفي في بيانه أن اللاعب أحمد رفعت حضر إلى المستشفى بسيارة الإسعاف، حيث وصل في حالة توقف لعضلة القلب وطبقا للبروتكولات الطبية، تم عمل إنعاش قلب رئوي استمر اكثر من ساعتين في الطوارئ.
وبحسب البيان فإنه أثناء إنعاش قلب رئوي، حدث أكثر من مرة اضطراب في ضربات القلب مما استدعى استخدام الصدمات الكهربائية أكثر من عشرين مرة وبعدها تم وضع المريض على أنبوب التنفس الصناعي وبعد استقرار الحالة، تم نقل المريض إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج ووضع المريض على أنبوب تنفس وجهاز تنفس صناعي ومحاولة ضبط نسبة الأكسجين وضبط الحموضة وضبط ثاني أكسيد الكربون عن طريق جهاز تنفس صناعي.
وأضاف أنه "تم أيضا وضع المريض على أدوية داعمة لضغط الدم وأدوية محفزة للقلب لاستعادة ضغط الدم والدورة الدموية لزيادة الدم الواصل للأطراف والكلى وبعد ذلك تم استقرار الحالة إلى حد ما وتم عمل أشعة مقطعية على الصدر والمخ".
ووفقا للبيان تبين من نتيجة أشعة المخ عدم تضرره، فيما أظهرت أشعة الصدر وجود احتقان والتهابات ناتجة عن إنعاش القلب الرئوي وتم وضع المريض بعد ذلك على أدوية للحفاظ على نسبة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون ومضادات حيوية لالتهابات الصدر وأدوية داعمة لضغط الدم، وتم متابعة المريض عن طريق طبيب الكلى لقلة كمية البول نتيجة لتأثر الكلى بسبب طول مدة إنعاش القلب الرئوي.
ولفت المستشفى إلى أنه تم عرض المريض على استشاري القلب واستشاري المخ والأعصاب لتقييم حالته ومتابعتها وتم سحب التحاليل والفحوصات اللازمة لمعرفة سبب توقف القلب.
كان اللاعب أحمد فتحي قد نُقِل إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب استاد الإسكندرية عبر سيارة إسعاف، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس حتى وصوله إلى المستشفى.
وحرص على ملازمة اللاعب في المستشفى حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، ورئيس نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي، والمدير الفني لفريق الاتحاد السكندري طارق العشري، ولاعبو الفريقين، من أجل الاطمئنان على حالته.

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