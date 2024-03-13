دعاء اليوم الثالث من رمضان .. تضرع إلى ربك يلبي حاجتك

يستحب لكل مسلم الإكثار من الدعاء في كل وقت، خاصة مواسم الطاعات، ونحن في أيام شهر رمضان المبارك، نسلط الضوء على دعاء اليوم الثالث من رمضان، والذي يهتم به المسلمون يوميا في رمضان ويحرصون على ترديد دعاء كل يوم من هذا الشهر الكريم.

ونقدم في السطور التالية، كلمات جميلة تلخص دعاء اليوم الثالث من رمضان ليرددها كل مسلم ويطلب بها حاجته من الله عزوجل.

دعاء اليوم الثالث من رمضان

إِلهِي: أَنْت مُسَبِّبُ الأَسبابِ وَمُرّتِّبُها، وَمُصَرِّفُ القُلُوْبِ وُمُقَلِّبُها، أَسْأَلُكَ بالحكمةِ التي اقتضتْ ترتيبَ الآخِرِ عَلَى الأَول، وَتأَثيرَ الأَعَلَى فِي الأَسفل، أَنْ تُشهدَني ترتيبَ الأَسبابِ صعودا وَنزولا، حَتى أَشهدَ الباطنَ منها بشُهُوْدِ الظاهر، وَالأَول فِي عين الآخِرِ، وَأَلحظ حكمةَ الترتيب بشُهُوْدِ المرتِّب، وَتسببَ الأَسباب مسبوقاً بالمسبِّب، فَلاَ أُحْجَبُ عَنْ العين بالغَيْنِ فأُعَدُّ من الفَجرةِ وإن كنتُ من البررة.

إِلهِي: أَلقِ إِليَّ مفتاحَ الإِذن الَّذِيْ هُوَ كاف العارف، حَتى أَنطقَ فِي كُلّ بدايةٍ باسمكَ البديع الَّذِيْ افتتحتَ بِهِ كُلّ رقيمٍ مسطور، يَا مَنْ بسموِّ اسمه ينخفضُ كُلُّ متعالٍ، كُلٌّ بِكََ وَأَنْت بِلا هُم، فَأَنْت بديع كُلّ شيء وَباريه، لَكَ الحمد يَا باري عَلَى كُلّ بداية، وَلكَ الشكر يَا باقي عَلَى كُلّ نهاية، أَنْت الباعث عَلَى كُلّ خير، باطن البواطن، بالغ غايات الأَمور، باسط الرزق للعالمين، باركَ اللَّهُمَّ عليّ فِي الآخرين، كما باركت عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَإِبراهيم، إِنه مِنْكَ إِلَيْكَ، وَإِنه بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم احْرُسْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لا تَنَامُ، وَاكْنُفْنِي بِرُكْنِكَ الَّذِي لا يُرَامُ، وَارْحَمْنِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيَّ، أَنْتَ يَقِينِي وَرَجَائِي، فَلَا أَهْلِكُ وَأَنْتَ رَجَائِي، فَكَمْ مِنْ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ قَلَّ لَك عِنْدَهَا شُكْرِي، وَكَمْ مِنْ بَلِ.يَّةٍ ابْتَلَيْتَنِي بِهَا قَلَّ لَكَ عِنْدَهَا صَبْرِي، فَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ نِعْمَتِهِ شُكْرِي فَلَمْ يَحْرِمْنِي، وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّتِهِ صَبْرِي فَلَمْ يَخْذِلْنِي، وَيَا مَنْ رَآنِي عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَفْضَحْنِي.

دعاء ثالث يوم رمضان

يَا ذَا الْمَعْرُوفِ الَّذِي لا يَنْقَضِي أَبَدًا، وَيَا ذَا النِّعَمِ الَّتِي لا تُحْصَى أَبَدًا، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى دِينِي بِدُنْيَايَ، وَعَلَى آخِرَتِي بِالتَّقْوَى، وَاحْفَظْنِي فِيمَا غِبْتُ عَنْهُ، وَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي فِيمَا حَضَرْتُه، يَا مَنْ لا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ، وَلا تُنْقِصُهُ الْمَغْفِرَةُ، اغْفِرْ لِي مَالا يَضُرُّكَ، وَهَبْ مَالا يُنْقِصُكَ، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

إِلَهِي أَسْأَلُكَ فَرَجًا قَرِيبًا، وَصَبْرًا جَمِيلاً، وَأَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ، وَأَسْأَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ، وَأَسْأَلُكَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ، وَأَسْأَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ، وَأَسْأَلُكَ الْغِنَى عَنِ النَّاسِ، وَأَسْأَلُكَ السَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّه الْعَظِيم.وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أفضل دعاء مستجاب

وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن للدعاء آدابًا وأخلاقًا وسمات، والله تعالى يقبل الدعاء الخالص بالنية السليمة، منوها بأن الدعاء الذي لا يتحقق في الدنيا قد يرد كربا أو يدخر للإنسان في الآخرة.

وأضاف “هاشم”، خلال تقديمه برنامج «يوميات الرسول» المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الدعاء يجب أن يختتم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وأن يكون الدعاء باسم الله الذي سئل به أعطى، معلقا نبينا قال «إن أفضل دعاء ما دعا به أخي يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»؛ لأن فيه اسم الله الأعظم، الذي ما دعا به أحد إلا واستجاب الله له.

وتابع أحمد عمر هاشم: «وبشأن آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم تفيدنا أن ندعوا ربنا ونحن موقنون بالإجابة حتى يستجيب لنا ربنا».