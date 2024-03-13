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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبر طريق عسكري جديد.. إدخال قافلة مساعدات أممية إلى شمال غزة

إدخال قافلة مساعدات
إدخال قافلة مساعدات أممية إلى شمال غزة

أعلنت إسرائيل أن قافلة مكونة من ست شاحنات مساعدات دخلت شمال قطاع غزة عبر طريق عسكري جديد الثلاثاء.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق إن الشاحنات التي تحمل مساعدات من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، دخلت عبر الطريق الجديد “كجزء من تجربة تجريبية من أجل منع حماس من الاستيلاء على المساعدات”.

وأضاف أن المساعدات خضعت للتفتيش “الدقيق” من قبل السلطات الإسرائيلية عند معبر كرم أبو سالم الحدودي على حدود جنوب غزة، قبل دخولها عبر شمال القطاع.

ولفت مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق إلى أن نتائج التشغيل التجريبي سيتم تقديمها إلى المستوى السياسي في إسرائيل، الذي أمر بهذه الخطوة.

إسرائيل قافلة شاحنات مساعدات غزة

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