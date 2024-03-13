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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سلمى أبو ضيف تتلقى تهديدا من زوج أختها في أعلى نسبة مشاهدة

صدى البلد

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة لسلمى أبو ضيف بـ بكاء شيماء ( سلمى أبو ضيف) بسبب رؤيتها لشقيقتها نسمة ( ليلى زاهر ) مع حسن ( يوسف عمر) حبيبها التي تحبه في صمت.

وتبدأ شيماء ( سلمى أبو ضيف ) تعامل نسمة شقيقتها الصغرى ( ليلى زاهر ) معاملة سيئة، وتحاول أن تكتشف حقيقة علاقتها بحسن، وخلال الأحداث تقابل شيماء خالها (محمد فهيم) وتعترف له أنها تحب حسن، وينصحها أن تذهب له وتبلغه لترى حقيقة العلاقة.
وتنتهي أحداث الحلقة بمشاهدة حسن ( يوسف عمر) لفيديوهات شيماء علي تيك توك ويدق قلب. وتطير شيماء من الفرحة والسعادة وتجري للمنزل لتصطدم بتهديد زوج شقيقتها آمال لها (إسلام إبراهيم) بأنه سيبلغ والدها عن فيديوهاتها علي تيك توك

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة لسلمى ابو ضيف يعرض يومياً علي قناة mbc  مصر ومنصة شاهد، المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف, جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل

وتصدرت سلمى أبو ضيف الترندات قبل رمضان مع عرض حلقات مسلسل بين السطور بدور ملك شهاب، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من بطولة صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج

أعلى نسبة مشاهدة إسلام إبراهيم سلمى ابو ضيف مسلسل أعلى نسبة مشاهدة ياسمين أحمد كامل

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