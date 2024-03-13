أثناء التصوير|نقل عمرو الليثي إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية غير متوقعة.. تفاصيل

أثناء تصوير حلقات برنامجه الشهير "واحد من الناس"، تعرض الإعلامي المحبوب عمرو الليثي لوعكة صحية غير متوقعة. فقد أصيب ببعض الكدمات البسيطة أثناء سقوطه في حفرة أثناء تصوير حلقة مع العمال داخل إحدى محطات الكهرباء بـ 6 أكتوبر. وعلى الفور، تم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

