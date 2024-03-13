أعلن الإعلامي محمد فاروق عن اجتماع طارئ لمجلس الزمالك بعد الخسارة أمام الجونة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد فاروق : اجتماع طارئ لمجلس الزمالك بمقر النادى بعد الخسارة أمام الجونة.

وتلقى فريق الزمالك خسارة قاسية أمام مضيفه الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.