مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم 3 موتوسيكلات بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرين إثر وقوع حادث تصادم ثلاثة موتوسيكلات علي طريق النزل - بمنية النصر بمحافظة الدقهلية.
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ثلاثة موتوسيكلات علي طريق النزل - بمنية النصر ووقوع متوفى ومصابين.
انتقل إلى مكان الحادث ضباط المباحث وسيارات الإسعاف .
وتبين مصرع شخص وإصابة خمسة أشخاص وهم محمد ياسر السباعي ٢٠ عاما وإصابة محمد إبراهيم العروسي ٢٢ عاما ، على محمد أحمد الشربيني ٢٣ عاما ، ناجي جمعه أبو زيد ١٨ عاما وعمرو ياسر السباعي ١٥ عاما .
تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى منية النصر وجار عمل المحضر الازم للعرض على النيابة العامة .