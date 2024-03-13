مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم 3 موتوسيكلات بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرين إثر وقوع حادث تصادم ثلاثة موتوسيكلات علي طريق النزل - بمنية النصر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ثلاثة موتوسيكلات علي طريق النزل - بمنية النصر ووقوع متوفى ومصابين.

انتقل إلى مكان الحادث ضباط المباحث وسيارات الإسعاف .



وتبين مصرع شخص وإصابة خمسة أشخاص وهم محمد ياسر السباعي ٢٠ عاما وإصابة محمد إبراهيم العروسي ٢٢ عاما ، على محمد أحمد الشربيني ٢٣ عاما ، ناجي جمعه أبو زيد ١٨ عاما وعمرو ياسر السباعي ١٥ عاما .



تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى منية النصر وجار عمل المحضر الازم للعرض على النيابة العامة .