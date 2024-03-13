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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم 3 موتوسيكلات بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة  آخرين إثر وقوع حادث تصادم ثلاثة  موتوسيكلات علي طريق النزل -  بمنية النصر بمحافظة الدقهلية.

 

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من  شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ثلاثة موتوسيكلات علي طريق النزل -  بمنية النصر  ووقوع متوفى ومصابين.
انتقل إلى مكان الحادث ضباط المباحث وسيارات الإسعاف .


وتبين  مصرع شخص وإصابة خمسة أشخاص وهم محمد ياسر السباعي ٢٠ عاما وإصابة  محمد إبراهيم العروسي ٢٢ عاما ، على محمد أحمد الشربيني ٢٣ عاما ، ناجي جمعه أبو زيد ١٨ عاما وعمرو ياسر السباعي ١٥ عاما .


تم نقل الجثة  والمصابين لمستشفى منية النصر  وجار عمل المحضر الازم للعرض على النيابة العامة .

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