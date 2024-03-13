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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أربعاء دامٍ في إيران.. مصرع 23 وإصابة 2000 في الاحتفالات قبل عيد النيروز|صور

صدى البلد

لقي 23 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من ألفي شخص بجروح بعضهم في حالة خطيرة، جراء الاحتفالات التي جرت بمناسبة "آخر ليلة أربعاء" من العام الإيراني الحالي.

وحسب وكالة “مهر” الإيرانية، تم تسجيل قرابة 23 حالة وفاة في عموم إيران كما تم تسجيل إصابة 2114 بجروح".

وأضافت أنه "من بين المصابين جرى إحالة 1616 إلى المستشفيات من بينهم 413 إصابتهم خطيرة، من بينهم 152 شخصًا تعرض للبتر و700 تعرضوا للأضرار في العين".

وأوضحت أن"محطات النقل العام تعطلت عن العمل بسبب طوابير المواطنين، ولم يستخدم العديد من المواطنين المركبات الخاصة هربًا من حركة المرور".

ويعد "ليلة الأربعاء" أحد "مظاهر استقبال عيد النيروز الذي يصادف 21 مارس، وهو مهرجان تقليدي إيراني لوداع آخر شمس في السنة يقام في ليلة الأربعاء الأخير من السنة الفارسية".

ايران بعاء العام الإيراني الحالي الاحتفالات ليلة الأربعاء

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