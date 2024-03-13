عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

آخر تطورات حالة النجم أحمد رفعت| جمال شعبان يفجر مفاجأة ويكشف عن تشخيص طبي خاطئ.. تفاصيل

أحمد رفعت
أحمد رفعت

في أحداث مؤثرة، كشف الدكتور سامح السيد، الطبيب المعالج للنجم أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر، عن آخر تطورات حالته الصحية. وفي تصريحات مؤثرة، أوضح الدكتور سامح أن اللاعب أحمد رفعت قد تم استقباله في المستشفى وهو يعاني من توقف في عضلة القلب، ما دفع الأطقم الطبية إلى الاستجابة السريعة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.
 

أحمد رفعت الدكتور جمال شعبان المستشفى القلب التنفس الصناعي الشباب نادى فيوتشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أحمد شوبير بعد هزيمة الأهلي بأربعة أهداف

عقوبة تنتظر أكرم توفيق بعد فعله المُسيئ في مباراة البنك الأهلي

مفاجأة | تعليق مثير من خالد الغندور عقب خسارة الأهلي

قلبه توقف ساعة ونصف| السبب الرئيسي وراء حادث اللاعب أحمد رفعت.. وتحرك عاجل من الحكومة

الدرديري يكشف عن سبب مثير لهزيمة الزمالك أمام الجونة

نجم الزمالك يفتح النار على لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام الجونة

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

دعاء اليوم الثالث من رمضان.. 3 كلمات في القرآن لا ترد

موضوعات متعلقة

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

دعوى قانونية ضد أوبر| اختطاف وتعاطي مخدرات.. محامي فتاة الشروق أمام المحاكم الأمريكية

العالم في خطر| تحذير عالمي من انقطاع الإنترنت في هذا الموعد.. تفاصيل

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

«هتكسب دهب»| كيف تحقق أعلى عائد من شهادة الـ 30% الجديدة.. بالخطوات

تحذير لمرضى السكر|3 علامات تستوجب الإفطار فورًا في رمضان.. احرص على مراقبة جسدك بعناية

1200 جنيه زيادة لـ 22 مليون أسرة| 15% دعما إضافيا لهذه الفئة من المصريين.. تفاصيل

مرتبك هيوصل 12 ألف جنيه| زيادة في أجور الموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

جنيهان دفعة واحدة.. تراجع جديد في سعر الدولار بالبنوك اليوم

هل يجوز أداء العشاء خلف إمام يصلى التراويح.. الموقف الشرعي

إصابة مستوطنيين إسرائيليين في هجوم طعن بالقرب من القدس المحتلة

قرار عاجل بحبس عامل بتهمة قتـ.ل ربة منزل في القاهرة الجديدة

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة الفراخ البيضاء الآن

وسط الحديث عن تقدم محادثات الرهائن.. الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ومخيم بلاطة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض خرافي لايُصدق| بشيك على بياض محمد صلاح يقترب من دوري روشن.. وهذا النادي يزاحم بقوة

رامز جلال يثير الجدل بملابسه في برنامجه الجديد.. سعرها تخطى النصف مليون

ريش أبيض .. جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

بسعر مغرٍ.. أرخص سيارة مستعملة في السعودية|فابريكا

فيديو

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

عالم الزلازل الهولندي: كونوا على أهبة الاستعداد لحدث كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ