آخر تطورات حالة النجم أحمد رفعت| جمال شعبان يفجر مفاجأة ويكشف عن تشخيص طبي خاطئ.. تفاصيل

في أحداث مؤثرة، كشف الدكتور سامح السيد، الطبيب المعالج للنجم أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر، عن آخر تطورات حالته الصحية. وفي تصريحات مؤثرة، أوضح الدكتور سامح أن اللاعب أحمد رفعت قد تم استقباله في المستشفى وهو يعاني من توقف في عضلة القلب، ما دفع الأطقم الطبية إلى الاستجابة السريعة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

