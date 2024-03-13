أخبار الفن: سلمى أبو ضيف تتلقى تهديدا من زوج أختها في أعلى نسبة مشاهدة.. يا رب خدني.. شيرين تكشف سرًا صادمًا عن محاولة إنهاء حياتها

نشر قسم الفن عددا من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

في مسلسل الحشاشين للمخرج بيتر ميمي يؤدي نيقولا معوض دور الشاعر والعالم عمر الخيام، أحد أصدقاء حسن الصباح، وفي الحلقة الثانية من المسلسل تم تأسيس شخصيته التي تستمر مع أحداث المسلسل باعتباره يمتلك الذكاء العاطفي والسياسي معًا.

بينما كان الخيام ضيفًا على أبي الطاهر حاكم مدينة سمرقند، سمع صوت جارية جميلة، فاسترق السمع ثم اقترب من شباكها وغازلها بأدب، وهنا يكمن الذكاء العاطفي.

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب كواليس وقوعها على المسرح ومحاولتها إنهاء حياتها.



وقالت خلال حلولها ضيفة على بودكاست BigTime مع عمرو أديب وأصالة: "قدمي كان بها شيء غريب.. وجاءت فترة اعتقدت أنها لاتتحملني وهذا سبب سقوطي على المسرح، وأنا حاولت أنهي حياتي، وفعلت كل شيء لكي أنهي حياتي ولكن لم يحدث هذا، وكنت أتعجب كيف أعيش رغم كل تلك المحاولات، وكنت أدعي أن أموت مع أولادي، وقلت «يارب خدني.»

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة لسلمى أبو ضيف بـ بكاء شيماء ( سلمى أبو ضيف) بسبب رؤيتها لشقيقتها نسمة ( ليلى زاهر ) مع حسن ( يوسف عمر) حبيبها التي تحبه في صمت.



وتبدأ شيماء ( سلمى أبو ضيف ) تعامل نسمة شقيقتها الصغرى ( ليلى زاهر ) معاملة سيئة، وتحاول أن تكتشف حقيقة علاقتها بحسن، وخلال الأحداث تقابل شيماء خالها (محمد فهيم) وتعترف له أنها تحب حسن، وينصحها أن تذهب له وتبلغه لترى حقيقة العلاقة.