عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن: سلمى أبو ضيف تتلقى تهديدا من زوج أختها في أعلى نسبة مشاهدة.. يا رب خدني.. شيرين تكشف سرًا صادمًا عن محاولة إنهاء حياتها

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

نيقولا معوض ينقل الذكاء العاطفي والسياسي لعمر الخيام في الحشاشين

في مسلسل الحشاشين للمخرج بيتر ميمي يؤدي نيقولا معوض دور الشاعر والعالم عمر الخيام، أحد أصدقاء حسن الصباح، وفي الحلقة الثانية من المسلسل تم تأسيس شخصيته التي تستمر مع أحداث المسلسل باعتباره يمتلك الذكاء العاطفي والسياسي معًا.

بينما كان الخيام ضيفًا على أبي الطاهر حاكم مدينة سمرقند، سمع صوت جارية جميلة، فاسترق السمع ثم اقترب من شباكها وغازلها بأدب، وهنا يكمن الذكاء العاطفي.

يارب خدني .. شيرين تكشف سرًا صادمًا عن محاولة إنهاء حياتها

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب كواليس وقوعها على المسرح ومحاولتها إنهاء حياتها.


وقالت خلال حلولها ضيفة على بودكاست BigTime مع عمرو أديب وأصالة: "قدمي كان بها شيء غريب.. وجاءت فترة اعتقدت أنها لاتتحملني وهذا سبب سقوطي على المسرح، وأنا حاولت أنهي حياتي، وفعلت كل شيء لكي أنهي حياتي ولكن لم يحدث هذا، وكنت أتعجب كيف أعيش رغم كل تلك المحاولات، وكنت أدعي أن أموت مع أولادي، وقلت «يارب خدني.»

سلمى أبو ضيف تتلقى تهديدا من زوج أختها في أعلى نسبة مشاهدة

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة لسلمى أبو ضيف بـ بكاء شيماء ( سلمى أبو ضيف) بسبب رؤيتها لشقيقتها نسمة ( ليلى زاهر ) مع حسن ( يوسف عمر) حبيبها التي تحبه في صمت.

وتبدأ شيماء ( سلمى أبو ضيف ) تعامل نسمة شقيقتها الصغرى ( ليلى زاهر ) معاملة سيئة، وتحاول أن تكتشف حقيقة علاقتها بحسن، وخلال الأحداث تقابل شيماء خالها (محمد فهيم) وتعترف له أنها تحب حسن، وينصحها أن تذهب له وتبلغه لترى حقيقة العلاقة.

أعلى نسبة مشاهدة الفنانة شيرين عبد الوهاب حسن الصباح سلمى ابو ضيف شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أحمد شوبير بعد هزيمة الأهلي بأربعة أهداف

عقوبة تنتظر أكرم توفيق بعد فعله المُسيئ في مباراة البنك الأهلي

مفاجأة | تعليق مثير من خالد الغندور عقب خسارة الأهلي

قلبه توقف ساعة ونصف| السبب الرئيسي وراء حادث اللاعب أحمد رفعت.. وتحرك عاجل من الحكومة

نجم الزمالك يفتح النار على لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام الجونة

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

دعاء اليوم الثالث من رمضان.. 3 كلمات في القرآن لا ترد

الدرديري يكشف عن سبب مثير لهزيمة الزمالك أمام الجونة

ترشيحاتنا

الفلسطينيون يجتمعون في غزة حول مائدة الإفطار دون الأحباء وبين الأنقاض.. شاهد

وزير الطاقة الإسرائيلي: حماس تؤخر صفقة تبادل الأسرى لهذه السبب

الحبس والغرامة.. عقوبة الغش في مواد البناء وفقا للقانون

عرض خرافي لايُصدق| بشيك على بياض محمد صلاح يقترب من دوري روشن.. وهذا النادي يزاحم بقوة

أخطاء دفاعية|سيد معوض: مباراة الأهلي والبنك «درس كبير» لـ«كولر» في المرحلة المقبلة

سعر عيار 21 اليوم 13-3-2024 في محلات الصاغة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامز جلال يثير الجدل بملابسه في برنامجه الجديد.. سعرها تخطى النصف مليون

ريش أبيض .. جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

بسعر مغرٍ.. أرخص سيارة مستعملة في السعودية|فابريكا

بملابس لافتة.. منى زكي تبهر المتابعين عبر إنستجرام بجلسة تصوير جديدة|شاهد

فيديو

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

عالم الزلازل الهولندي: كونوا على أهبة الاستعداد لحدث كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ