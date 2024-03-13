أضرار خطيرة تصيب النساء عند النوم والشعر مبلل.. طبيب يحذر

حذر الدكتور وسام الدين عويني خبير العلاج الطبيعي من النوم والشعر مبلل فقد يؤدي إلى بعض المخاطر التي قد تؤثر على الجهاز التنفسي بشكل غير مباشر.

وأوضح عويني فى تصريحات خاصة لصدي البلد، بعض النقاط التي يجب مراعاتها:

1. نمو البكتيريا والفطريات: عندما يكون الشعر مبللًا لفترة طويلة أثناء النوم، يوفر بيئة رطبة مثالية لنمو البكتيريا والفطريات. قد تتراكم هذه الكائنات الحية الدقيقة على فروة الرأس والشعر، وبالتالي قد تزيد من خطر حدوث تهيج الجلد والتهابات فروة الرأس التي قد تؤثر على الجهاز التنفسي.

2. الحساسية والربو: إذا كنت تعاني من حساسية الجهاز التنفسي أو الربو، فقد يزيد نوم الشعر مبللًا من تهيج الجهاز التنفسي وزيادة أعراض الحساسية والتهاب القصبات الهوائية. الشعر المبلل يمكن أن يجذب العوامل المسببة للحساسية مثل الغبار والعفن وغيرها من الملوثات، مما يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

3. التهاب الجيوب الأنفية: قد يتسبب نوم الشعر مبللًا في تجمع الرطوبة حول الأنف والأنفاق الأنفية، وهذا يمكن أن يزيد من خطر التهاب الجيوب الأنفية. التهاب الجيوب الأنفية يمكن أن يتسبب في احتقان الأنف وتجمع السوائل والأمراض المزمنة في الجهاز التنفسي العلوي.

4. الرشح والزكام: نوم الشعر مبللًا يمكن أن يزيد من احتمالية الإصابة بالرشح والزكام. الرطوبة الزائدة قد تؤثر على جهاز المناعة وتجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالعدوى التنفسية.

لتجنب هذه المخاطر، يُفضل تجفيف الشعر تمامًا قبل النوم وتجنب النوم والاستلقاء على الشعر المبلل. كما يُنصح بالحفاظ على نظافة الشعر وفروة الرأس وتجنب تراكم الرطوبة الزائدة فيها.