وسط الحديث عن تقدم محادثات الرهائن.. الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ومخيم بلاطة

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مدينة نابلس ومخيم بلاطة المجاور لها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن شهود عيان قولهم إن اقتحام المدينة سبق اقتحام مخيم بلاطة بدقائق معدودة، قبل ان تحاصر القوة احدى العمارات.

وأشاروا إلى أن قوة عسكرية مؤللة تمركزت قبالة مدرسة جردانة، وطلعة اسو.

وفي مخيم بلاطة، شوهدت عدة آليات وجرافة عسكرية تقتحم حارة الحشاشين تزامنا مع سماع إطلاق نار كثيف.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الأربعاء، باستشهاد 7 أشخاص جراء قصف إسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة.

وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية، بوقوع شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وكان قد كشف دبلوماسي عربي رفيع المستوى، أن الوسطاء بمصر وقطر يعتقدون أنه تم إحراز تقدم كبير هذا الأسبوع نحو تأمين هدنة بين إسرائيل وحماس بعد فترة طويلة من الجمود في المحادثات.

وأوضح الدبلومسي أنه تم إحراز التقدم بعد ضغوط كبيرة مارستها الدوحة على حماس، محذرة الحركة من أن قادتها المقيمين في قطر سيتم طردهم من البلاد إذا لم يتكيفوا مع نهجها في المفاوضات.