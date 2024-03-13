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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يؤكد ضرورة الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز القطاعات التعليمية والصناعية والصحية

النائب رياض عبد الستار،
النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب

أكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب،  أهمية الاستعانة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في الحياة اليومية، واستغلالها بشكل امثل في ظل التطورات العالمية المتحلاقة، متسائًلا:" لماذا لا يتم استحداث هيئات ومؤسسات للذكاء الاصطناعي، أسوة بما يحدث في الدول المحيطة، وخاصة الإمارات العربية، التي شهدت تدشين استراتيجية عالمية شاملة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي".

وقال عبد الستار فى بيان صحفى له إن مصر لديها من القوى البشرية والإمكانيات التي تتطلب العمل، بقوة في هذا المجال، حيث أن الذكاء الاصطناعي أصبح لاعب مؤثر وهام على الصعيد العالمي ، اقتصاديًا وسياسيًا أيضًا، ويمكن الاستشهاد بنماذج مثل فيس بوك وتويتر، والتي أصبح لهما ثقلهما العالمي.

وشدد على أنه يمكن لمصر استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز القطاع الصناعي والقطاعات المختلفة، سواء الصحية أو التعليمية، وغيرهم من القطاعات المختلفة، فمثلا يمكن استخدام الروبوتات الذكية في عمليات التصنيع وكذلك الرعاية الطبية.

وأشار إلى أن الإمارات أطلقت منذ أسابيع، مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة، برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبو ظبي، مستشار الأمن الوطني، عبر "إم جي إكس و جي 42"؛ بتهدف لتمكين وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الرائدة، بهدف تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية، وتسريع تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال الدخول في شراكات في دولة الإمارات والعالم، مضيفًا أنه بالتالي علينا مواكب هذا التطور العالمي، واستغلال كل الإمكانيات المتاحة.

التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الإمارات العربية فيس بوك تويتر

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