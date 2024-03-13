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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: الأهلي والزمالك كان لهما ضربتا جزاء لم تحتسبا| تفاصيل

صدى البلد

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة على مباراة الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وكتب فرج عامر: "بس إحقاقا للحق الأهلي كان له ضربة جزاء والزمالك أيضا كان له ضربة جزاء كلاهما لم يحتسبا ، ولكن هذا ليس عذرا للاهلي أو الزمالك أن يخسر كل منهما مباراته في الدوري العام".
 

وخسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

 

سجل ثلاثية الأهلي ، موديست ورضا سليم وحسين الشحات ، فيما سجل رباعية البنك ، كريم بامبو ومحمد هلال وسعيد و سيمبوري وياو أنور.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الأهلي عند 17 نقطة ويحتل المركز العاشر من 8 مباريات ، فيما يرتفع رصيد البنك إلى 15 نقطة من 16 مباراة .

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