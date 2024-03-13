العملي بعد التحريري| إعلان المواعيد الجديدة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن تعديل موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، وذلك ايماءا الى الاستعدادات والتجهيزات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم بشأن الاعداد لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بكافة نوعياتها ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ، وذلك بعد أن وافق وزير التربية والتعليم على تعديل مواعيد امتحانات النقل والاعدادية والدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 .

حيث أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا عاجلا لجميع مديريات التربية والتعليم ، أعلنت خلاله عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية للدور الأول 2024 بكافة نوعياتها بدءا من يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 بدلا من 1 يونيو 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر أن تستمر امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية للدور الأول 2024 ، حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية عقب انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية وفقا للجداول التي تصدر من لجان الإدارة المختصة بهذا الشأن ، وذلك بعد أن كان محددا لها في وقت سابق ان تبدأ يوم 25 مايو 2024.

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 .. معلومات هامة عنه الآن

سيتم اعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لطلاب دبلومات الدراسة الفنية المتقدمة التجارية نظام السنوات الخمس، ودبلوم الدراسة المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام السنوات الخمس، ودبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية نظام السنوات الخمس، والصناعى نظام السنوات الخمس

في جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 … تبدأ جميع الامتحانات من الساعة التاسعة صباحا.

سيتشابه ترتيب المواد في جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 مع جدول العام الماضي

سيراعي جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 راحة جميع الطلاب الدارسين بمختلف التخصصات

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم الموجودية بمختلف محافظات الجمهورية ، بضرورة التأكيد والتنبيه مشددا على جاهزية كافة المدارس التي تم ترشيحها من كل مديرية لتكون مقرات لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية للطلبة الدارسين بكافة النوعيات .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم تسليم مقرات لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 22 مايو 2024 لرؤساء ومراقبي أوائل لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 المكلفين من لجنة الادارة المركزية ، وذلك للبدء في تجهيزها لأعمال الدور الأول لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة التنبيه المشدد على كافة المدارس الفنية بمراعاة عدم عقد امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل خلال الفترة من 4 مايو 2024 ختى 7 مايو 2024 لوجود اعياد الأخوة المسيحيين خلال هذه الفترة ، بجانب التنبيه على كافة المدارس بعدم عقد اي امتحانات لصفوف النقل قبل 4 مايو 2024

هل تقرر تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ؟.. التعليم تكشف الحقيقة

وعلى جانب آخر .. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم اجراء أي تعديلات على مواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق ٢٢ يونيو للمواد المضافة للمجموع.

وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم اجراء أي تعديل على جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 والذي تم إعلانه يوم ٤ مارس الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم ٤ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٢٣ مايو ٢٠٢٤، كما قرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم ٦ يونيو ٢٠٢٤.