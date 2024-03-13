فرج عامر: الجونة أفضل وتستحق الفوز على الزمالك

علق الإعلامي فرج عامر رئيس نادي سموحة علي هزيمة الزمالك أمام الجونة عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك.





وكتب فرج عامر :" الزمالك خسر أمام الجونة لان الجونة كانت افضل بكثير واكثر تنظيما ودفاع الزمالك مفتوح وغير منظم".





الزمالك يخسر من الجونة

وتلقى فريق الزمالك خسارة قاسية أمام مضيفه الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



وخسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري