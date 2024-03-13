الصحف الكويتية اليوم| فايننشال تايمز:الاتحاد الأوروبي سيدعم مصر بـ 8 مليارات دولار.. واشنطن: لا بديل حالياً عن «الأونروا» في غزة.. بن غفير: لنبدأ الهجوم على لبنان الآن

السعودية تشدد على ضرورة إِقامة دولة فلسطينية

الكويت: تعزيز وحدة وسيادة الأراضي الليبية

جرحى في هجوم بطائرة مسيّرة على مصفاة للنفط في روسيا

بايدن وترمب يحصدان القدر الكافي من الأصوات التمهيدية لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية؛ فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.

فقد نقلت صحيفة القبس عن صحيفة فايننشال تايمز اليوم، أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد.وذكرت الصحيفة أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ستتوجه إلى القاهرة يوم الأحد مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه.

محليا، قالت صحيفة الوطن إن وزارة الخارجية الكويتية أعربت عن ترحيب دولة الكويت بالاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية الأحد الماضي والرامي لدعم التسوية السياسية في دولة ليبيا الشقيقة وصولا لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنشودة.

وأكدت (الخارجية) في بيان لها أمس الثلاثاء على مساندة دولة الكويت لكافة المبادرات والجهود العربية والدولية الساعية لتعزيز وحدة وسيادة الأراضي الليبية وأمنها واستقرارها تلبية لتطلعات وآمال شعبها الشقيق في السلم والتنمية والازدهار.



قالت صحيفة الأنباء إن رجال إدارة البحث والتحري الجمركي تمكنوا من الحيلولة دون ضخ كمية ضخمة من الخمور تقدر بـ 1188 زجاجة خمر في البلاد. وكان رجال إدارة البحث والتحري الجمركي اشتبهوا في حاوية قادمة من إحدى الدول الآسيوية أخفيت الخمور فيها، فتم رصد الحاوية ومراقبتها وتفتيشها تفتيشا دقيقا، والعثور على المضبوطات من الخمور. هذا وتم اخطار الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستكمال التحريات.

عربيا وإقليميا، قالت صحيفة الأنباء إن المملكة العربية السعودية شددت، على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على "حقوقه وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإِقامة دولته"، بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد جلسته الأسبوعية مساء أمس الثلاثاء، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، "على ما أكدته المملكة خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وشدد المجلس على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإِقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



أفادت صحيفة القبس بأن دعا وزير الأمن القومي الصهيوني، إيتمار بن غفير، وزير الدفاع الصهيوني، يوآف غالانت، للرد على هجمات حزب الله الذي أطلق عشرات الصواريخ، على شمال الأراضي المحتلة.

وقال بن غفير: «غالانت! الجيش مسؤوليتك. ماذا تنتظر؟ أكثر من 100 صاروخ و100 عملية إطلاق على دولتنا وأنت تجلس بهدوء؟ لنبدأ بالرد والهجوم، الحرب الآن».

وأعلن حزب الله إطلاق عشرات الصواريخ على بلدة في شمال الأراضي المحتلة، غداة مقتل 5 أشخاص، بينهم 3 من عناصره في قصف صهيوني بجنوب لبنان.



قالت صحيفة الراي إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قال إنه لا بديل عن منظمة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في غزة التي تحتاج إلى زيادة في إدخال المساعدات.

وأضاف أنه «لا تستطيع أي منظمة أخرى أن تقوم بعمل الأونروا في الوقت الحالي».

دوليا، أفادت صحيفة الوطن بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه دونالد ترمب تمكنا من الحصول على العدد الكافي من المندوبين ليضمنا ترشيح حزبيهما نظريا لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة مطلع نوفمبر المقبل.

وأظهرت النتائج التي تداولتها وسائل الإعلام الأمريكية فوز بايدن وترمب في ولايات جرت فيها أمس الثلاثاء انتخابات تمهيدية بينها (جورجيا) ذات الأهمية الانتخابية الكبيرة بصفتها ولاية متأرجحة.

ومنحت هذه الانتصارات بايدن وترمب أكثر من العدد المطلوب من المندوبين ليكون مرشح الحزب الذي ينتمي إليه.

وكان بايدن يحتاج إلى حوالي 2000 مندوب ليصبح نظريا مرشح (الحزب الديمقراطي) في انتظار المؤتمر الوطني للحزب الذي يعقد في مدينة (شيكاغو) بولاية (إلينوي) بين 19 و22 أغسطس المقبل.

ومن جهته كان ترمب يحتاج الى 1215 مندوبا ليكون نظريا مرشح (الحزب الجمهوري) انتظارا لعقد الحزب مؤتمره الوطني بين 15 و18 يوليو المقبل في مدينة (ميلواكي) بولاية (ويسكونسن).

ذكرت صحيفة الراي أن هجوم بطائرة مسيّرة اليوم، على مصفاة للنفط في ريازان التي تبعد نحو مئتي كيلومتر جنوب شرق موسكو، أدى إلى سقوط جرحى واندلاع حريق، كما أعلن حاكم المنطقة.

وقال بافيل مالكوف على تطبيق تلغرام "تعرضت مصفاة النفط في ريازان لهجوم بطائرة مسيّرة (...) وبحسب المعلومات الأولية، هناك جرحى".