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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

من وحى مسلسل مسار إجباري.. كيف تؤثر السوشيال ميديا على الصحة النفسية؟

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يومياً علي قناة CBC وOn  والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

تدور أحداث المسلسل حول  شاب يسعى لأكل عيشه عن طريقة أمتلاكة عربية للأكل ويسكن مع والدته، يمتلك عربية للأكل ويعيش مع والدته ، كما تدور أحداث المسلسل حول شخصية عمر (عصام عمر) طالب فى الجامعة يحدث له مفاجئة وهي إكتشافه بوجود أخ غير شقيق له وهو حسين (أحمد داش) بعد وفاة والده، وهذا الأمر الذي يحدث له صدمة، وهذا الشعور يصبح متبادل بينهم فقد يضطر إلى أن يتعايش مع الواقع، و شقيقه الآخر يكره أن يكون له شقيق،ولكن تدور أحداث المسلسل إلى حدوث مفاجئة تجعل الأخوين يضطران إلى السير في مسار واحد بشكل إجباري.

ومن ضمن أحداث الحلقة الأولي من المسلسل ما قاله أحمد داش لحبيبته "يخرب بيت السوشيال ميديا"، حيث عبر عن اهتمامه الشديد بها، ومدي تأثيرها علي حياتهم وحياة الأشخاص بصفة عامة.

موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل مسار إجباري على هذه القنوات

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 كيف تؤثر السوشيال ميديا على الصحة النفسية؟  

 وفى إطار هذا ذلك أوضح الدكتور سلمان إمام استشاري الطب النفسي، أن السوشيال ميديا لها تأثيرات متعددة على الصحة النفسية، وقد يكون لها آثار إيجابية وسلبية على الأفراد، إذا لم تستخدم بشكل سليم فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تؤثر بها السوشيال ميديا على الصحة النفسية:

القلق والاكتئاب: يمكن أن يؤدي استخدام السوشيال ميديا المفرط إلى زيادة مستويات القلق والاكتئاب. قد يشعر الأشخاص بالضغط للحفاظ على صورة إيجابية ومثالية على السوشيال ميديا، مما يؤدي إلى مشاعر عدم الرضا عن الذات والمقارنة المستمرة بالآخرين.

الاجتماعية والعزلة: قد يشعر البعض بالعزلة الاجتماعية نتيجة استخدام السوشيال ميديا بشكل مفرط. قد يتم التركيز على العلاقات الافتراضية أكثر من العلاقات الحقيقية في العالم الواقعي، وهذا يمكن أن يؤثر على القدرة على التواصل والتفاعل الاجتماعي الحقيقي.

انعدام الثقة بالذات: يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا إلى انخفاض الثقة بالذات. عندما يتعرض الأشخاص للمحتوى المثالي والمعدل والمفبرك على السوشيال ميديا، قد يشعرون بعدم الكفاءة أو القلق من عدم مواكبة تلك المعايير.

الإدمان والتوتر: يمكن أن يصبح الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا إدمانًا ويؤثر على المستويات العامة للتوتر والتوازن العاطفي. قد يسبب الشعور بالحاجة المستمرة للتحقق من السوشيال ميديا والاعتماد على التفاعلات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي.

صورة الجسم واضطرابات الطعام: يمكن أن تؤدي الصور والمقاييس المثالية المنتشرة على السوشيال ميديا إلى ضغط نفسي على صورة الجسم. قد يتعرض الأشخاص للتأثيرات السلبية على الصورة الذاتية ويتطورون لاحقًا لاضطرابات الطعام.

للتخفيف من تأثيرات السوشيال ميديا السلبية على الصحة النفسية، يمكن اتباع بعض الإجراءات مثل الحد من وقت الاستخدام، وممارسة الرياضة والنشاطات المفيدة لالصحة النفسية، والتركيز على العلاقات الحقيقية والتواصل الاجتماعي في العالم الواقعي، والتوازن بين الاستخدام السليم للسوشيال ميديا والتفاعلات الاجتماعية الحقيقية. قد يكون من المفيد أيضًا استشارة متخصص في الصحة النفسية للحصول على استراتيجيات وأدوات إضافية للتعامل مع تأثيرات السوشيال ميديا على الصحة النفسية.

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