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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سؤال برلماني لوزير الصحة للمكاشفة عن ميزانية إنشاء وتطوير 20 مستشفى

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب وعضو لجنه الصحة والسكان بالبرلمان، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بشأن المستشفيات التي تم تطويرها والتي لم يذكرها البيان الرسمي الصادر عن وزارة الصحة، بشأن تطوير وإنشاء 20 مستشفى خلال عام 2023، بتكلفة 10 مليارات جنيه.

وأوضحت عضو مجلس النواب، فى بيان صحفى لها، أنه “في ظل ما تشهده الخدمة الصحية فى المستشفيات الحكومية في جميع المحافظات من تدني معايير الجودة، وتراكم العديد من المشكلات التي تتلخّص في الغالب في الإهمال ونقص المستلزمات والأجهزة وأسرة العناية المركزة، ولا سيما النظافة التي تفتقدها هذه المستشفيات، وجدنا بيانا رسميا صادرا عن وزارة الصحة والسكان، يتضمن إعلان تكلفة تطوير وإنشاء 20 مستشفى فقط خلال عام 2023 بتكلفة 10.9 مليار جنيه”.

وقالت النائبة راوية مختار إن هناك مشاكل وإهمالا واضحا في العديد من المستشفيات بشكل جعل الإقدام على عملية جراحية فى مستشفى حكومى أو حتى خاص جزءا من مخاطرة يمكن أن تفضى إلى الموت فى بعض الأحيان.

وأكدت أن الوحدات الصحية بالمحافظات تعاني من نقص فى المستلزمات الطبية، والأطقم الطبية بكل عناصرها، وهو أمر يُضعف قدرة المستشفيات الحكومية على القيام بدورها فى تقديم خدمة صحية حقيقية، كما يعرض حياة البعض للخطر فى بعض الأحيان.

وتساءلت “مختار” عن غياب الرقابة على المؤسسات الصحية، وتعدد الهياكل الطبية، والعجز بهيئات التمريض، واحتكار سوق الأدوية والمستشفيات، جميعها ملفات هامة لا بد من مناقشتها ووضع حلول لها.

وذكرت أن إعلان هذه الميزانية الضخمة، تزامنا مع المشكلات التي يشهدها عدد من المستشفيات مثل مستشفى رمد الفيوم، من عدم صيانة مبنى الاستقبال والباطني بمستشفى طامية المركزي، وعدم توفير بعض الأدوية لمعهد أورام دمياط بمحافظة دمياط، وعدم الاهتمام بإنشاء مستشفى خاص بالأطفال بمحافظة دمياط، بجانب معاناة جميع المستشفيات المركزية بمحافظة دمياط من النقص في أسرة الرعاية المركزة، خاصة التنفس الصناعي وحضانات الأطفال، ووجود قائمة انتظار الإجراء العمليات الجراحية بمحافظة دمياط، ما يؤدى إلى تدهور حالة المرضى ووفاة البعض منهم.

وأضافت: “بناءً على ذلك، يجب توضيح المستشفيات التي تم تطويرها وأين المستشفيات الحكومية من خطة الحكومة وهي تعاني فقرا ملحوظا؟”.

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