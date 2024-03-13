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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

رمضان كريم.. مفاجأة تصدم كل عشاق سامسونج

رمضان كريم..مفاجأة
رمضان كريم..مفاجأة تصدم كل عشاق سامسونج

أعلنت سامسونج أمس عن هاتفيها من الفئة المتوسطة Galaxy A55 و Galaxy A35 وكشفت فقط عن تفاصيل الأسعار الأوروبية. وفي تطور جديد، أكدت سامسونج أنها لا تخطط لإحضار A55 إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أي وقت قريب.

أكد ممثل لشركة سامسونج في الولايات المتحدة الأمريكية لموقع CNET أن "نحن [سامسونج] لن نطرح هاتف Galaxy A55 5G في الوقت الحالي".

لم تكشف سامسونج عن السبب وراء قرارها بعدم جلب A55 إلى الولايات المتحدة، ولكن يمكن أن يكون ذلك مرتبطًا بالمنافسة مع أجهزة سامسونج  Galaxy الأخرى مثل S23FE والتي تتميز بمواصفات مشابهة.

ومع ذلك، فقد حصلنا على تأكيد بأن هاتف سامسونج  Galaxy A35 سيصل في النهاية إلى الولايات المتحدة "في الأسابيع المقبلة".

سامسونج Galaxy A35 CNET Galaxy A55 5G الفئة المتوسطة

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