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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

قاهر الـiPhone بـ16 ألف جنيه فقط..مبيعاته تخطت الـ60 ألف موبايل في ساعة

قاهر الـiPhone بسعر
قاهر الـiPhone بسعر 16 ألف فقط..مبيعاته تخطت الـ60 ألف موباي

أعلنت شركة Nothing عن هاتفها المتوسط Phone (2a) في بداية هذا الشهر، وقد طرح للبيع اليوم أخيرًا، لقد حقق نجاحًا كبيرًا أيضًا، حيث أفادت الشركة بأنه تم طلب أكثر من 60,000 وحدة في ساعة البيع الأولى.

تقوم شركة Nothing أيضًا بطرح تحديث Nothing OS 2.5.3 على هاتف Phone (2a) كتحديث يومي جاهز للاستخدام. يأتي هذا التحديث بدعم لميزة Ultra XDR في الكاميرا، ويعزز أداء تطبيق الكاميرا بشكل عام، ويجلب أيضًا "تحسينات متعددة عبر HDR وتشبع الألوان ووضوح الكاميرا الأمامية".

أصبح أداء تطبيقات الخلفية أفضل، وكذلك تجربة شاشة اللمس، ويمكنك أيضًا توقع "تحسينات كلية على واجهة المستخدم والرسوم المتحركة"، بالإضافة إلى إعداد لمستوى اللمس الارتدادي. هناك أيضًا ثلاث أدوات جديدة - الكاميرا والبطارية والم recorder (المسجل).

في الواقع، يتيح لك هذا الأخير - Recorder - تسجيل مكالمات هاتفية دون علم الطرف الآخر بما تفعله، وقد يكون هذا مثيرًا للجدل لأنه وظيفة قد تكون غير قانونية بالفعل في بعض الأماكن. لذلك ، إذا كنت ترغب في استخدامها، فاستخدمها بحذر - ربما تحقق مما إذا كان يُسمح لك قانونًا بذلك في مكان إقامتك.

على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، تتطلب 11 ولاية موافقة الطرفين لتسجيل المكالمات الهاتفية - مما يعني أنك تحتاج إلى إخطار الطرف الآخر بأنك تقوم بالتسجيل، وعدم القيام بذلك إذا لم يوافق. في أوروبا، تطبق فرنسا وألمانيا وإسبانيا أيضًا قاعدة موافقة الطرفين.

Nothing Phone 2a HDR الولايات المتحدة

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