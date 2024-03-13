قبل أول جمعة في رمضان.. 122 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم

واصلت سلطات الاحتلال استفزازتها للمسلمين في شهر رمضان المبارك، عبر السماح للمستوطنين باقتحام الحرم القدسي الشريف في ثالث أيام شهر رمضان، وفق ماذكرت وكالة صفا الفلسطينية.

واقتحم 122 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم.

وسبق أن اقتحم مئات المستوطنين، أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، تواصل سلطات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين أولى القبلتين. و«اقتحم أمس الأول 275 مستوطنًا، المسجد الأقصى، بحجة الاحتفاء بمطلع الشهر العبرى، وبدعوة من جماعات الهيكل المزعوم، والتى شددت على ضرورة تكثيف الاقتحامات فى شهر رمضان.

ويعتزم وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال المتطرف، إيتمار بن جفير، إجراء زيارة استفزازية لمقر شرطة الاحتلال قرب حائط البراق فى البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، يوم الجمعة المقبل، حسب الوكالة.

وواصلت قوات الاحتلال، أمس، اقتحامها لمدن وبلدات الضفة الغربية، من بينها مدن جنين وطولكرم ونابلس، واعتقلت 25 فلسطينيًا، فيما استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال فى مدينة طولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت، أمس، مدينة جنين ومخيمها، ودفعت بتعزيزات كبيرة ترافقها جرافة عسكرية من عدة محاور، وسط اشتباكات اندلعت بين فصائل المقاومة الفلسطينية والقوات المقتحمة.