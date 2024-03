3/14/2024 12:13:38 AM

الخميس 14/مارس/2024 - 12:13 ص 3/14/2024 12:13:38 AM

إلى جانب إطلاق هاتف Moto G Power 5G (2024)، أعلنت موتورولا أيضًا عن هاتف Moto G (2024) في الولايات المتحدة وكندا. بسعر 199 دولارًا أمريكيًا، يعد هاتف G (2024) هو الهاتف الأرخص الذي يدعم شبكات الجيل الخامس من الفئة البسيطة من العلامة التجارية.

مواصفات وميزات Moto G (2024)

يتميز هاتف Moto G (2024) بشاشة LCD بمعدل تحديث 120 هرتز وفتحة للكاميرا الأمامية، حيث يبلغ حجمها 6.6 بوصة وتقدم دقة عالية الدقة + 1612 × 720 بكسل، وكثافة بكسل 269 نقطة في البوصة، ونسبة عرض إلى ارتفاع 21.5: 9. من أجل الأمان، الجهاز مزود بمستشعر بصمة جانبي. يبلغ قياس الهاتف 164.39 × 74.96 × 8.23 مم ويبلغ وزنه 194 جرامًا. كما يتميز بجسم مقاوم للماء ومزود بظهر من الجلد النباتي.

يعمل هاتف Moto G (2024) بمعالج Snapdragon 4 Gen 1 وذاكرة RAM بسعة 4 جيجا بايت وذاكرة RAM افتراضية إضافية بسعة 4 جيجا بايت. يوفر الجهاز سعة تخزين 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 18 وات. يعمل بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة My UX من موتورولا.

موبايل جديد من موتورولا ينافس سامسونج..وبسعر أقل

يأتي Moto G (2024) بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. كما أنه يمتلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. تم تجهيز الجهاز بميزات أخرى مثل بطاقة SIM مزدوجة، وبطاقة eSIM، وشبكات الجيل الخامس، و Wi-Fi 802.11ac، و Bluetooth 5.1، و GPS، و NFC، ومنفذ USB-C، ومنفذ صوت 3.5 مم، ومكبرات صوت مزدوجة.

بداية من 21 مارس، سيكون هاتف Moto G (2024) متاحًا من خلال شركتي T-Mobile و Metro. كما سيكون متاحًا أيضًا من خلال شركات أخرى للاتصالات والعلامات التجارية الافتراضية للشب المحمول (MVNOs) في البلاد. تتوفر النسخة غير المؤمنة من الجهاز من خلال موقع موتورولا الأمريكي بالإضافة إلى Amazon US و Best Buy US بدءًا من 2 مايو. وفي نفس التاريخ سيتم إطلاق الجهاز أيضًا في كندا.