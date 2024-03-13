نائب: الاستثمار في الكوادر البشرية يعزز دعم الاقتصاد الوطني

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتوسع في الاستثمار في الكوادر البشرية يستهدف بناء الشخصية وتكوين الإنسان منا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له ، أن هذه التوجيهات تأتي في إطار تنفيذ مشروع التحول الرقمي بما يتماشي مع تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 للنهوض بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، ضرورة تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية، وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة بشريا وماديا وذلك بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية، لمواكبة التطور المتسارع في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات تعمل على تدريب العاملين لديها لمواكبة التغيرات والجهود التي تسعى إليها الدولة المصرية، وذلك من خلال تأهيل الشباب ورفع قدراتهم والعمل على تطوير مهاراتهم.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الاستثمار في الكوادر البشرية، سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية مما يعمل على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات.

يشار إلى أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية المصرية، والعمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية المتاحة، وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين