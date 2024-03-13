النائب مجاهد نصار يتفقد سير أعمال اختبارات المسابقة القرآنية السنوية الكبرى في بيجام

للموسم الرابع..

تفقد النائب مجاهد نصار، والنائب أشرف أمين، عضوا مجلس النواب، أمس، الثلاثاء، عقب صلاة التراويح، سير اختبارات المسابقة الكبرى في مستويات حفظ القرآن الكريم، لجميع الأعمار، للموسم الرابع على التوالي.

وتشمل المستويات حفظ القرآن الكريم كاملاً مع إتقان التجويد وأحكام التلاوة، وثلاثة أرباع القرآن الكريم ونصف القرآن الكريم وحفظ ربع القرآن الكريم، والمستوى الخاص بذوي الهمم في ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، وحفظ جزء واحد من القرآن الكريم لأقل من ثماني سنوات.

وشارك النائب مجاهد نصار والنائب أشرف أمين، عضوا لجان الاختبار، في إجراء الاختبارات لعدد من البنين والبنات الذين تم توزيعهم على لجان الاختبار بالمسابقة الكبرى في القرآن الكريم التي تجري على قدم وساق تحت رعاية النائبين.

وسوف يتم تحديد يوم تكريم الفائزين في احتفالية كبرى بحضور محافظ القليوبية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ومنح الفائزين جوائز قيمة.

وأشاد النائب مجاهد نصار خلال تفقده اختبارات المسابقة، بالتنظيم الجيد للجان الاختبارات، مؤكداً أهمية توفير الهدوء والاستقرار التام داخل اللجان، وتطبيق جميع التعليمات المنظمة لأعمال المسابقة.

ووجه بتحقيق مبدأ الشفافية والحياد، والحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق دون زيادة أو نقصان.

في سياق متصل، أكد النائب مجاهد نصار أن الاختبارات بدأت تجري على مئات من المتسابقين من جميع الأعمار في نادي مجاهد نصار الاجتماعي تحت إشراف لجان تنسيقية من علماء الأزهر الشريف والأوقاف، على أن يتم ترشيح الحاصلين على أعلى الدرجات للتصفيات المؤهلة بالفوز النهائي والتكريم في الاحتفالية الكبرى.

جاءت زيارة النائب مجاهد نصار والنائب أشرف أمين للجان اختبارات المسابقة بمسجد نور الرحمن في بيجام بحضور الحاج ناصر جعفر والشيخ أحمد محروس جعفر، رئيس إدارة شمال القاهرة الأزهرية، والإعلامي زين العابدين رشدي، وعدد كبير من أهالي وشباب بيجام.