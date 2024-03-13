ميدو يوجه رسالة لمدربي الأهلي والزمالك بعد هزيمة الفريقين بالدوري

علق أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، علي أداء قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بعد خسارتهما، أمس، أمام نادي البنك الأهلي والجونة في الدوري.

وقال ميدو في رسالته للزمالك والأهلي: "الزمالك والاهلي محتاجين يفوقوا قبل المشاركات الأفريقية، أخطاء في أساسيات التدريب من الاتنين مدربين سواء في #نهائي_الكأس او في ماتشين إمبارح".

وتابع أحمد حسام ميدو رسالته للزمالك والأهلي، موجهًا حديثه للمدربين فقال: "طبعا مش بقارن بين الاتنين مدربين لأن كولر صنع تاريخ مع الاهلي عكس جوميز اللي لسه في أول المشوار!".

وطالب أحمد حسام "ميدو" مدرب الزمالك جوميز بتثبيت التشكيل، ومنح الثقة للمجموعة الأساسية، مؤكدًا أن تغيير من 4 إلى 5 لاعبين في كل مباراة لن يكون مفيدًا مع الفريق، في المقابل وصف مدرب الأهلي كولر بأنه صنع تاريخ مع الأهلي، بعكس جوميز.