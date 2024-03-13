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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قصور الثقافة تطلق عروض نوادي المسرح بسوهاج والمنيا وأسيوط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستعد مسرح قصر ثقافة أسيوط لاستقبال عروض الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر"، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تبدأ الفعاليات يوم الجمعة ١٥ مارس وتقدم خلاله فرقة قصر ثقافة طهطا عرضا بعنوان "المحرك المقدس" تأليف وإخراج عبد الرحمن أيمن.

ويتضمن يوم ١٦ مارس عرضا بعنوان "غرفة ٧٠٧" لقصر ثقافة أسيوط، تأليف وإخراج أحمد زعفان، وآخر بعنوان "جيف" لقصر ثقافة سوهاج، تأليف مصطفى إبراهيم وإخراج دياب يوسف.

وتقدم فرقة قصر ثقافة بني مزار عرضا بعنوان "ساحر الحياة" يوم ١٧ مارس تأليف محمود جمال الحديني وإخراج أيمن محمد، يعقبه عرضا بعنوان "أولاد مصر" لفرقة ثقافة أبي قرقاص، تأليف محروس محمد وإخراج عمر مكرم.

أما يوم ١٨ مارس يتضمن عرضا بعنوان "راشومون" لفرقة ثقافة ملوي من إخراج وائل مجدي، إلى جانب عرض "حواديتنا" لقصر ثقافة المنيا تأليف أحمد سمير، وإخراج عبد الله مصطفى.

فيما يشهد اليوم الختامي ١٩ مارس عرضا بعنوان "كروان وشاهد عليهم" لفرقة ثقافة أسيوط تأليف وإخراج هاني محمد، يعقبه العرض المسرحي"نقطة بيضا" لفرقة ثقافة أسيوط تأليف إبراهيم الحسيني وإخراج عمرو عنتر.

العروض تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وتقدم يوميا في تمام الثامنة مساءً.

وأطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، ضمن برامج وزارة الثقافة تحت شعار "مسرح فى كل حتة في مصر"، ويتنافس بها 163 عرضا مسرحيا من مختلف المحافظات.

مسرح قصر ثقافة أسيوط تجربة نوادي المسرح الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني مسرح في كل حتة

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