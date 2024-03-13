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برلمان

رئيس قوى عاملة النواب: "المتحدة" تقدم أعمالا ترتقي بالوعي الفكري للمواطنين

عادل عبد الفضيل ،
عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب

أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بالسياسة التي تنتهجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في أعمالها الفنية، والتي ارتكزت على تحقيق عدد من الأهداف السامية، أبرزها الارتقاء بالوعي الفكري لدى المواطنين وبناء الوعي وتشكيل الوجدان، فضلا عن الاهتمام بمسلسلات الأطفال ، وذلك لصقل النشء وتطوير مهاراتهم وعقولهم منذ الصغر والاهتمام بتعزيز الوطنية لديهم من سن مبكرة .

وأضاف النائب "عبد الفضيل" فى بيان صحفى له أن الشركة اهتمت بترجمة المسلسلات للغة الإشارة لدمج الأطفال من ذوى الهمم في المجتمع وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين الأمر جاء متسقا مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة  في المادة الثالثة 2018 من خلال الإتاحة الإشارية التى وفرها للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية، والإسهام فى رفع وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بالحضارة الفرعونية، والعراقة المصرية، من خلال تسليط الضوء على كنوز مصر الأثرية والمدن الساحلية الغنية بها.

وقال رئيس قوي عاملة النواب ، إن الاهتمام  بتعزيز المهارات الفكرية والإبداع  لدى الأطفال جاء من خلال مسلسل الأطفال  "نورة" والذى يعرض على شبكات قنوات المتحدة، من ضمن دراما رمضان 2024، وجاء ذلك متسقا مع رؤية الدولة للمبدعين الذين لديهم مهارات كثيرة في الرسم وخاصة الصغار منهم.

وأشار "عبد الفضيل" إلي الشركة المتحدة نجحت في تقديم أعمال تسهم في تعريف الأجيال القادمة للتضحيات التي قام بها الجيش والشرطة أجل حفظ أمن واستقرار الوطن، فضلا عن المسلسلات التي تحافظ على الهوية المصرية .

واختتم رئيس قوي عاملة النواب تصريحاته في هذا الخصوص قائلا: إن "المتحدة" استطاعت أن تعيد المشاهد للشاشة الصغيرة ، أنها جذبت جمهور المشاهدين بأعمالها الفنية المتميزة ، التي تحترم عقول الجمهور وتناسب جميع فئات المجتمع بموضوعات من الواقع الذي نعيشه الآن، فضلا عن نجاحها في تنمية روح الولاء والانتماء لدى جيل من الشباب والأطفال الذين لم يعاصروا هذه الأحداث ولم يشاهدوها رأي العين.

مسلسلات الأطفال ذوى الهمم الاطفال حقوق الإنسان الحريات

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