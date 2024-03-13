أحمد حسن: تغريم لاعبي الأهلي بسبب الخسارة أمام البنك الأهلي

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تغريم لاعبي النادي الأهلي بسبب الخسارة أمام البنك الأهلي.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"مصدر : الأهلي يغرم لاعبيه بعد الخسارة أمام البنك الأهلي".





وخسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.





سجل ثلاثية الأهلي ، موديست ورضا سليم وحسين الشحات ، فيما سجل رباعية البنك ، كريم بامبو ومحمد هلال وسعيدو سيمبوري وياو أنور.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الأهلي عند 17 نقطة ويحتل المركز العاشر من 8 مباريات ، فيما يرتفع رصيد البنك إلى 15 نقطة من 16 مباراة .