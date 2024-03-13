محافظ أسوان يتابع الأعمال الجارية بمشروع رصف طريق "بلانة- كلابشة"

تابع محافظ أسوان أشرف عطية الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع رصف طريق (بلانة/كلابشة)، والذي يأتي تنفيذه ضمن الطريق الدائري (بلانة/نصر النوبة/كلابشة) بطول 38 كم وبتكلفة 165.8 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه.. قال رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري بأسوان المهندس عيد كرومر إنه جارٍ تنفيذ أعمال الحواجز الخرسانية على جانبي الترعة بطريق( بلانة/كلابشة)، فيما تم تنفيذ طبقة الأساس مع رش MC وتنفيذ طبقة رابطة.

وأضاف أنه تم تخطيط ازدواج الطريق بطول 100 كم، مع تخطيط الطريق القديم عقب الانتهاء من تخطيط الازدواج بطول 125 كم، وبالتوازي جار تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية على طول الطريق، وسيتم تنفيذ مطبات صوتية للحفاظ على سلامة المترددين على هذا الطريق الحيوي.

ومن ناحية أخرى، قال محافظ أسوان إن التكاتف والتلاحم بين أبناء أسوان يعكس مدى الوعي المستنير لديهم وهو ما يعود بشكل إيجابي على منظومة العمل التنفيذى للوصول لكل ما نصبو إليه من آمال وطموحات في الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف المحافظ - خلال لقائه اليوم /الأربعاء/ وفد مجلس إدارة نادي القضاة بأسوان - أن الفترة الحالية تحتاج لكل يد تبني وتعمر لتحقيق مزيد من معدلات التنمية المستهدفة وهو ما نسعى لتنفيذه من خلال تحويل أي مقترحات هادفة وبناءة في تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام.

وعلى صعيد آخر، قال مدير عام التضامن الاجتماعي بأسوان محمد يوسف إنه تمت مشاركة جمعية الأورمان في توزيع 1100 كرتونة مواد غذائية على (1100) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرية فارس بمركز كوم امبو، وذلك في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه.. أكد مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان أن تم توزيع الكراتين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف أن إستراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع؛ لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.