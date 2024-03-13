حماس تدعو للنفير العام إلى المسجد الأقصى

أدى آلاف المواطنين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، أمس، رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن نحو 45 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، رغم إجراءات الاحتلال.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال منعت عددا من الشبان من الدخول للصلاة في المسجد الأقصى، بالتزامن مع تشديد الإجراءات في الأقصى ومحيطه للشهر الخامس على التوالي.

من جانبها، دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية للانطلاق إلى المسجد الأقصى، لكسر أغلال الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لمساعيه.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات وتدمير للبنية التحتية. وانتشر جنود الاحتلال في المدينة والمخيم وفتحوا النار صوب مركبات المواطنين المركونة على جنبات الشوارع. وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 10 فلسطينيين من الضفة الغربية، ما يرفع عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 7565 معتقلا.