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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الإسرائيلية تكشف تفاصيل عملية الطعن عند حاجز النفق

عملية الطعن عند حاجز
عملية الطعن عند حاجز النفق في بيت لحم

أكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وفاه شاب يبلغ من العمر 15 عاما يشتبه في قيامه بطعن أفراد أمن عند نقطة تفتيش بين القدس والضفة الغربية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها لشبكة CNN، إنه تم وفاه الشخص الذي قام بعملية الطعن عند حاجز النفق بين بيت لحم ومدينة القدس.

ووفقا لبيان الشرطة الإسرائيلية، فقد إصيب الشخصان في الحادث من أفراد الأمن في عملية الطعن.

وعلى جانب آخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جنديًا وحارس أمن إسرائيليين "قاما بتحييد الإرهابي" في أعقاب حادث الطعن.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "جنديا في مكان الحادث أصيب بجروح طفيفة" وتم نقله إلى المستشفى.

وقالت الشرطة، في وقت سابق، إن شابا يبلغ من العمر 15 عاما وصل على دراجته إلى نقطة تفتيش النفق حوالي الساعة 8:15 صباحا بالتوقيت المحلي، وأخرج سكينا بينما حاولت قوات الأمن عند المعبر فحصه، ثم بدأ بطعن القوات العاملة هناك.

وأكدت حماس مباركتها لعملية الطعن عند "حاجز النفق" في بيت لحم، معلنة استشهاد ربيع النورسي أحد مجاهدي مخيم جنين، والذي نسبته إلى كتائب القسام "الذراع العسكرية لحماس".

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