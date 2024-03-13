حسم الأمر.. أحقيقة الأهلي من عدمه لضربة جزاء في مبارة البنك

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر جزء من تصريحات محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك

وكتب احمد حسن :"حسين الشحات كان في موقف تسلل، قبل لعبه الكرة التي اصطدمت بيد مدافع البنك الأهلي.. وبالتالي فليس هناك احقية للأهلي في الحصول على ضربة جزاء".

وخسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمنمنافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

سجل ثلاثية الأهلي ، موديست ورضا سليم وحسين الشحات ، فيما سجل رباعية البنك ، كريم بامبو ومحمد هلالوسعيدو سيمبوري وياو أنور.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الأهلي عند 17 نقطة ويحتل المركز العاشر من 8 مباريات ، فيما يرتفع رصيد البنك إلى 15 نقطة من 16 مباراة .