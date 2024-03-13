بعد الخسارة من الجونة.. مجلس الزمالك يوقع عقوبات مالية على اللاعبين

أعلن احمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن قرار نادي الزمالك بتوقيع عقوبة علي لاعبيه عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب أحمد حسن:"مجلس الزمالك يقرر توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق بعد الخسارة من الجونة".

الزمالك يخسر من الجونة

وتلقى فريق الزمالك خسارة قاسية أمام مضيفه الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعتهمامساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.





وخسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمنمنافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.