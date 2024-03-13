عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خسارة الاتحاد تضع بنزيما في مرمى انتقادات عشاق الدوري السعودي

بنزيما
بنزيما

اصبح المهاجم الدولي كريم بنزيما في مرمى الانتقادات من عشاق الدوري السعودي بسبب تراجع مستواه كما هاجم حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق لاتحاد جدة السعودي، الفرنسي كريم بنزيما.


 

واشار البلوي  ، عبر قناة "إم بي سي أكشن" إلى أن النادي تعاقد معه من أجل المباريات الكبرى كقمة الهلال.

وودع الاتحاد ربع نهائي دوري أبطال آسيا على يد الهلال، بعد خسارته بثنائية نظيفة مساء أمس الثلاثاء على ملعب "الجوهرة المشعة" في مباراة الإياب.

وهذه هي الخسارة الثالثة على التوالي للاتحاد أمام الهلال بكل البطولات في غضون 12 يومًا، علمًا بأن بنزيما لم يشارك في أي كلاسيكو بسبب إصابة في الساق، ثم أخرى أسفل الظهر.


وقال البلوي: "الهلال استحق التأهل على حساب الاتحاد، لأن لديه منظومة إدارية قوية، اتخذت قرارات مصيرية، واستمرت عليها".

وأضاف: "في المقابل، الاتحاد كان بطل الدوري في الموسم الماضي لكنه أبرم صفقات تسببت في خلل ولم تقدم الدعم المتوقع، لأنها لم تبنى على أسس، كما أن المدرب واللاعبين الذين حصدوا اللقب رحلوا جميعًا".

وتابع البلوي: "الاتحاد يحتاج بنزيما في مثل هذه المباريات الكبرى، وليس في باقي مباريات الموسم".

وأكمل: "بنزيما يتدرب عندما يريد، وعندما لا يريد ذلك لا نراه، ونشاهده ينشر صورًا وهو يصلي ويضع الحجامة على ظهره، لكن الاتحاد تعاقد معه من أجل المباريات الكبرى وليس لأي هدف آخر".

 

ووجه البلوي انتقاداته للأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب العميد، قائلا: "مع احترامي لاسم جاياردو، لكن الفريق خاسر بهدفين في الرياض، لذلك كان عليه الاعتماد على البرتغالي جوتا".

كريم بنزيما السعودى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة الفراخ البيضاء الآن

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

يتجه نحو 48 رسميًا الآن|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار بعد التراجع

جداول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس .. بشرى سارة بشأنها الآن

آخر تطورات حالة النجم أحمد رفعت| جمال شعبان يفجر مفاجأة ويكشف عن تشخيص طبي خاطئ.. تفاصيل

الدرديري يكشف عن سبب مثير لهزيمة الزمالك أمام الجونة

موضوعات متعلقة

كرة القدم تلهم أطفال البرازيل في المدارس.. وفينيسيوس كلمة السر

رغم الصعود الكاسح.. تشافي هيرنانديز يعلن موعد رحيله عن تدريب برشلونة

نهاية الإعصار الصربي..هزيمة مفاجأة لبطل التنس نوفاك ديوكوفيتش أمام فتى مغمور..ورد فعل صادم

برشلونة يشعل دوري أبطال أوروبا بعد صعوده للمربع الذهبي.. ورقم عالمي صادم للكتالوني

حقيقة إلغاء عقد نيمار مع نادي الهلال السعودي.. والأطباء يُحدّدون موعد شفائه

بعد 14 سنة غياب..ارتيتا يفك نحس آرسنال ويصعد للمربع الذهبي لدوري الأبطال

وزير الرياضة: نتابع على مدار الساعة تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت

الكلاسيكو الآسيوي.. ياسين بونو خارج تشكيل الهلال السعودي أمام الاتحاد رغم جاهزيته

ترشيحاتنا

400 جنيه زيادة للأردب.. الحكومة تعلن سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024

بمناسبة رمضان.. نقيب المحامين يقرر صرف 500 جنيه منحة استثنائية للمستحقين للمعاشات

للمرة الثانية| تعديل جديد بموعد امتحانات النقل والاعدادية بسبب اعياد المسيحيين ..تفاصيل

الحق احجز| الإسكان تطرح وحدات لمحدودي الدخل.. تعرف على الشروط

النيابة في قضية رشوة الجمارك: رئيس المصلحة تلاعب بالملفات الخاصة بإقرارات الذمة المالية

اتصال عاجل من وزير الخارجية الإيراني بنظيره العراقي .. ماذا جرى؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. لاميتا فرنجية تثير ضجة في أحدث ظهور

أحدثها إمبراطورية ميم.. نشوي مصطفي تسترجع ذكرياتها بمشاركة خالد النبوي

فوق الركبة.. مي سليم تبرز جمالها بإطلالة أنيقة

مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل "كامل العدد بلس1"

فيديو

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

بسمة وهبة ولا إيناس الدغيدي| الأفضل لتقديم شيخ الحارة.. سالى عبدالسلام تجيب بصراحة

عظام قطط ومرض خطير.. الإعلامية سالي عبد السلام تروى تفاصيل تعرضها للسحر الأسود

ثبات غزة ألهمه.. إسلام الكاتب الأمريكي شون كينج وزوجته أول يوم رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

اﻟﻤﺰﻳﺪ