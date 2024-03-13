خسارة الاتحاد تضع بنزيما في مرمى انتقادات عشاق الدوري السعودي

اصبح المهاجم الدولي كريم بنزيما في مرمى الانتقادات من عشاق الدوري السعودي بسبب تراجع مستواه كما هاجم حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق لاتحاد جدة السعودي، الفرنسي كريم بنزيما.





واشار البلوي ، عبر قناة "إم بي سي أكشن" إلى أن النادي تعاقد معه من أجل المباريات الكبرى كقمة الهلال.

وودع الاتحاد ربع نهائي دوري أبطال آسيا على يد الهلال، بعد خسارته بثنائية نظيفة مساء أمس الثلاثاء على ملعب "الجوهرة المشعة" في مباراة الإياب.

وهذه هي الخسارة الثالثة على التوالي للاتحاد أمام الهلال بكل البطولات في غضون 12 يومًا، علمًا بأن بنزيما لم يشارك في أي كلاسيكو بسبب إصابة في الساق، ثم أخرى أسفل الظهر.



وقال البلوي: "الهلال استحق التأهل على حساب الاتحاد، لأن لديه منظومة إدارية قوية، اتخذت قرارات مصيرية، واستمرت عليها".

وأضاف: "في المقابل، الاتحاد كان بطل الدوري في الموسم الماضي لكنه أبرم صفقات تسببت في خلل ولم تقدم الدعم المتوقع، لأنها لم تبنى على أسس، كما أن المدرب واللاعبين الذين حصدوا اللقب رحلوا جميعًا".

وتابع البلوي: "الاتحاد يحتاج بنزيما في مثل هذه المباريات الكبرى، وليس في باقي مباريات الموسم".

وأكمل: "بنزيما يتدرب عندما يريد، وعندما لا يريد ذلك لا نراه، ونشاهده ينشر صورًا وهو يصلي ويضع الحجامة على ظهره، لكن الاتحاد تعاقد معه من أجل المباريات الكبرى وليس لأي هدف آخر".

ووجه البلوي انتقاداته للأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب العميد، قائلا: "مع احترامي لاسم جاياردو، لكن الفريق خاسر بهدفين في الرياض، لذلك كان عليه الاعتماد على البرتغالي جوتا".