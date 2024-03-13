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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هتسهل حياتك.. تطبيقات لازم تكون على موبيلك في شهر رمضان

صدى البلد

إذا كنت تبحثين عن أفضل تطبيقات الهواتف الذكية الرمضانية والتي  تعينهم على العبادة و القيام بإثراء الروحانيات. وتشاركهم في الوقت نفسه الأحاديث النبوية وبعض الوصفات الرمضانية

تطبيق “رمضان 2024”

وتعد أبرز تلك التطبيقات هي  “رمضان 2024” ويعد تلك التطبيق بمثابة تجربة متكاملة تساعد المسلمين في القيام  بالاستمتاع بشهر رمضان الكريم وذلك بكل ما فيه من عبادات ومناسك ويتميز التطبيق بسهولته  وبديهية ومساعدة  المستخدم على التنقل بين الأدوات المختلفة وذلك بكل يسر وسهولة.

على الجانب الآخر يعرض التطبيق مواقيت الصلاة والإمساكية وذلك لكل مدينة حول العالم وذلك بدقة عالية، ويحتوي التطبيق على تلاوة للقرآن الكريم كاملًا  وذلك مع التفسير، يقدم التطبيق أيضا مجموعة واسعة من الأدعية والأذكار الخاصة بشهر رمضان

تطبيق صلاتك

وتعد من التطبيقات المميزة أيضا  تطبيق “صلاتك”  فهو يقدم مواقيت الصلاة الدقيقة وذلك فقًا للموقع الجغرافي للمستخدم، كما يعرض إشعارات الأذان والأذكار والأدعية.

ويساعد  محدد القبلة في التطبيق  في تحديد اتجاه القبلة وذلك بسهولة ودقة، كما يقدم محتوى إسلاميًا تعليميًا غنيًا.

تطبيقات الهواتف الذكية الاحاديث النبوية الوصفات الرمضانية

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