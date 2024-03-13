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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة أمريكية تغلق 1000 فرع لها دفعة واحدة

ارشيفية
ارشيفية

قررت شركة دولار تري Dollar Tree  الأمريكية إغلاق ما يقرب من 1000 متجر لها، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وستغلق الشركة فروعها بسبب خسارة مفاجئة في الربع الرابع  من العام الماضي.

كما انخفضت قيمة ما تتحصل عليه الشركة من رسوم بقيمة  1.07 مليار دولار.

وانخفضت الأسهم بنسبة 15٪ قبل جرس الافتتاح يوم الأربعاء.

وتخطط شركة دولار تري  لإغلاق حوالي 600 متجر في النصف الأول من هذا العام و370 متجرا و30 متجرا على مدى السنوات  القادمة.

استحوذت شركة دولار تري Dollar Tree على شركة فاميلي دولار مقابل أكثر من 8 مليارات دولار منذ ما يقرب من عقد بعد مزايدات وصراعات مع شركة دولار جنرال المنافسة، لكنها واجهت صعوبة في استيعاب فاميلي دولار.

8 مليارات دولار استيعاب الأربعاء الاسهم السنوات الربع الرابع السنوات القادمة

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