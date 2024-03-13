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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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وكيل صحة الإسكندرية: تقديم الدعم والرعاية الكاملة لـ اللاعب أحمد رفعت

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة في مستشفى زمزم التخصصي

أكدت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اهتمام وزارة الصحة بتقديم كافة صور الدعم والرعاية المطلوبة للاعب أحمد رفعت حتى الاطمئنان التام على صحته.

وتابعت الدكتورة غادة ندا مع الفريق الطبي للمستشفى الحالة الصحية للاعب والرعاية الصحية المقدمة له وخطة العلاج المنفذة، وذلك خلال تفقدها للحالة الصحية للاعب نادي مودرن فيوتشر والذي تعرض لأزمة صحية وتوقف عضلة القلب أثناء مباراة فريقه مع نادي الاتحاد السكندري وأدى لدخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية.

وكيل صحة الإسكندرية تتابع حالة اللاعب أحمد رفعت

وكان أكد أحد الأطباء المعالجين بمستشفى زمزم، التي يُعالج فيها رفعت، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أحمد رفعت مازال يمكث بالمستشفى في حالة حرجه ونرجو من الله أن تمر هذه الأمور علي خير وأن يعود اللاعب لأهله و لجماهيره سالم غانم، مشيرًا إلى أن الحالة تتغير كل لحظة والترقب يزداد والطاقم الطبي يبذل ما بوسعه من أجل مزيد من التحسن وليس من أجل بصيص من التحسن.

وقال أحد أطباء الطوارئ إن اللاعب وصل إلى المستشفى وكان قلبه متوقفًا، حيث شخص الأطباء حالته بأنها عبارة عن توقف في عضلة القلب، وتم عمل إنعاش قلبه على مدار ساعة ونصف حيث كان قلبه لا يستجيب، وعقب إنعاش قلبه، تم نقله للعناية المركزة.

وقال المصدر إن حالته غير مستقرة وغير واع، ولكن هناك خطة وضعها الأطباء وتعمل المستشفى عليها من أجل الاطمئنان على اللاعب وعودته لحالته الطبيعية.

وقد رافقت جماهير الاتحاد اللاعب إلى المستشفى وانتظرت طوال الليل للاطمئنان على رفعت، في وجود محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد.

 وفي سياق متصل، كلف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، على رأس وفد من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية للاطمئنان علي الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر.

وقد رافق الدكتورة صفاء الشريف وفد من الأساتذة بكليه الطب جامعة الإسكندرية علي رأسهم الدكتور علي عبد المحسن عميد كليه الطب الاطمئنان علي الحالة الصحية للاعب.
وقد التقت الدكتورة صفاء الشريف بوالدة اللاعب وأسرته وأبلغتهم تحيات وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وأنه يتابع الحالة الصحية للاعب لحظة بلحظة، مؤكدة على حرص صبحي على المتابعة المستمرة للاعب وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

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